 Buona vigilia di Capodanno 2026, frasi e immagini per fare gli auguri su WhatsApp | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare su WhatsApp. FOTO

Lifestyle fotogallery
7 foto
©IPA/Fotogramma

La notte di San Silvestro, che cade il 31 dicembre, segna ufficialmente la fine dell'anno, tra fuochi d'artificio, brindisi e festeggiamenti. Ecco quindi una serie di messaggi di auguri da inviare alle persone care in questa speciale occasione

Lifestyle: Ultime gallery

Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare. FOTO

Lifestyle

La notte di San Silvestro, che cade il 31 dicembre, segna ufficialmente la fine dell'anno, tra...

7 foto

Cenone Capodanno, prezzi e menù nei ristoranti degli chef stellati

Lifestyle

Per chi desidera trascorrere le ultime ore dell'anno in ristoranti a "grandi firme", le...

6 foto

Art hotel, festeggiare Capodanno negli alberghi più preziosi d'Italia

Lifestyle

Fare colazione sotto una tela del Tintoretto o dormire nella stanza affrescata che fu teatro...

40 foto

Buongiorno e buon Santo Stefano, frasi d'auguri da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Dopo la magia del giorno di Natale, il clima di festa prosegue con la calda giornata di Santo...

10 foto

Buon Natale 2025, le migliori frasi di auguri e immagini da inviare

Lifestyle

Il tanto atteso Natale è arrivato. E quale migliore occasione per inviare un messaggio di auguri...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Media: Netanyahu chiede esclusione Turchia da Board of Peace. LIVE

live Mondo

Il primo ministro israeliano ha chiesto a Trump di escludere la Turchia dal 'Board of Peace' che...

Putin schiera in Bielorussia missili con capacità nucleari. LIVE

live Mondo

Il Cremlino mostra di nuovo i muscoli con l'annuncio che i suoi missili Oreshnik, schierati con...

Donna morta a Milano, cosa sappiamo finora

Cronaca

Èancora mistero sulle ultime ore di vita di Aurora Livoli, la 19enne trovata riversa a terra in...