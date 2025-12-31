Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare. FOTO

Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare su WhatsApp. FOTO
La notte di San Silvestro, che cade il 31 dicembre, segna ufficialmente la fine dell'anno, tra fuochi d'artificio, brindisi e festeggiamenti. Ecco quindi una serie di messaggi di auguri da inviare alle persone care in questa speciale occasione
- Il 2025 è ormai giunto al termine e la notte di San Silvestro, che cade il 31 dicembre, segna ufficialmente la fine dell'anno, tra fuochi d'artificio, brindisi e festeggiamenti. Ecco quindi una serie di messaggi di auguri da inviare alle persone care in questa speciale occasione.
- Ecco un possibile messaggio d'auguri da inviare a parenti e amici: "Che questa notte speciale chiuda l’anno con gratitudine e apra il nuovo con speranza. Ti auguro sorrisi sinceri, sogni leggeri e giorni luminosi.
- E per gli amici, ecco un augurio speciale: "Un brindisi a ciò che è stato
e a tutto ciò che verrà. Che il nuovo anno ti sorprenda con momenti belli e veri, da custodire nel cuore".
- Ecco un messaggio di pace e serenità in vista del nuovo: "Mentre l’anno si spegne piano, ti auguro pace e serenità. Che ogni giorno nuovo sia un passo avanti, verso ciò che ti rende felice".
- "Questa notte profuma di promesse, di sogni pronti a rinascere. Ti auguro un anno gentile, ricco di piccole grandi gioie e di persone che ti vogliono bene".
- Ecco un altro messaggio da inviare alle persone care: "Un nuovo anno bussa alla porta, accoglilo con fiducia. Che porti salute, sorrisi e mille occasioni per sentirti davvero felice".
- Ecco un'altra frase da inviare a parenti e amici: "Che allo scoccare della mezzanotte si accendano nuove speranze. Ti auguro un anno sincero, fatto di emozioni vere e momenti da ricordare".