"La decisione della Corte rappresenta dunque l'ennesimo invito al Governo e al Parlamento ad intervenire realmente per superare un meccanismo ingiusto che continua a penalizzare centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori pubblici. Il problema resta infatti tutto: lo Stato continua a trattenere per anni risorse che appartengono alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici, trasformando il trattamento di fine servizio in una sorta di prestito forzoso allo Stato. Un vero e proprio sequestro del salario differito di chi ha lavorato una vita nella pubblica amministrazione che, anche a causa dell'inflazione registrata negli ultimi anni e dell'assenza di meccanismi di rivalutazione, ha comportato una perdita reale di valore delle somme spettanti, arrivando a sottrarre mediamente ai lavoratori pubblici fino a circa 20 mila euro. Non è un caso che abbiamo avviato in questi anni un ampio contenzioso legale per contestare questa normativa e tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici", denunciano Cgil, Flc, Fp e Spi. "Questa vicenda si inserisce inoltre in un quadro più generale di penalizzazione del lavoro pubblico. I contratti della pubblica amministrazione sono stati rinnovati con aumenti che coprono appena un terzo dell'inflazione, determinando una pesante perdita di potere d'acquisto per milioni di lavoratrici e lavoratori pubblici. Per queste ragioni - concludono Cgil, Fp Cgil, Flc Cgil e Spi Cgil - chiediamo al Governo di intervenire al più presto", hanno aggiunto

Per approfondire: Anticipo Tfr statali in Manovra 2026, Cgil: "Salta detassazione, perdite fino a 750 euro"