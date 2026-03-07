Carta docente 2025/2026: importo, requisiti, quando si può attivare

Sulla nuova versione della Carta del docente si è espressa in modo critico la Gilda. "Carta Docente è nata male e prosegue allo stesso modo, soprattutto a seguito della decurtazione a 383 euro. Probabilmente, sarebbe stato più utile, già nel 2017, che quelle risorse fossero andate a finire direttamente sul contratto. In quel modo, le avremmo avute pensionabili e nel frattempo aggiornate insieme ai contratti collettivi nazionali. In questo modo, invece, lo strumento si è impoverito e negli anni ha solo arricchito e foraggiato spesso gli enti di formazione”, ha detto il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana, che nei giorni scorsi ha partecipato all’incontro tra sindacati e ministero sulla Carta docente. “Il risultato – ha aggiunto – è stato solo aver creato una guerra all'interno della categoria tra docenti di ruolo e non di ruolo, con i vari ricorsi che hanno arricchito gli avvocati e che hanno portato a una decurtazione importante del bonus, che solo parzialmente vene compensata dai 281milioni che, a quanto pare, saranno distribuiti alle scuole per i materiali e la formazione". Poi Castellana ha concluso: "Noi da sempre abbiamo una richiesta, ovvero rendere deducibili tutte le spese di formazione e di aggiornamento o per l'acquisto di libri o per tutto quello che serve agli insegnanti. Questa ci sembra l'unica strada da percorrere, al di là di inutili piattaforme o tempi di attesa che, come abbiamo visto in tutti questi anni, hanno solo penalizzato il personale docente".