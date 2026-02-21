La prima tappa del percorso era fissata allo scorso primo gennaio, data dalla quale hanno iniziato a decorrere i nuovi stipendi tabellari per tutto il personale della scuola, dell’istruzione e della ricerca. I valori aggiornati sono stati recepiti nel cedolino di gennaio 2026, segnando l’avvio dell’adeguamento economico previsto dal contratto.

Per approfondire: Scuola, graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità