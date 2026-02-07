"La Carta docente finalmente sarà erogata, avrà un importo pari a circa 400 euro ma Pc e Tablet andranno in comodato d'uso, forniti dalle scuole. Questo è il simbolo delle battaglie che da sempre portiamo avanti e che non lasciamo irrisolte”, dice il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana. "Come immaginavamo, essendo aumentata la platea dei beneficiari, l'importo del bonus è diminuito ma molti fondi Pnrr andranno alle scuole per la formazione e per l'acquisto di Pc e Tablet che potranno essere, come noi da tempo richiediamo, affidati in comodato d'uso. I nostri numerosi appelli al governo finalmente sono stati ascoltati”. Soddisfatto anche il sindacato Anief, che ha vinto il ricorso in Corte di giustizia europea per estendere il bonus anche ai supplenti al 30 giugno e che aveva chiesto 100 milioni di euro per non ridurre l'importo. Secondo il presidente Marcello Pacifico, "è importante che il ministro Valditara abbia trovato ulteriori risorse per 270 milioni di euro, assegnate alle scuole proprio per le finalità originarie previste dalla legge (formazione del personale e utilizzo del materiale didattico). L'idea di potere garantire a tutto il personale della scuola la spesa di tale bonus come Carta dei servizi, conferma l'attenzione a quel welfare recentemente introdotto con l'assicurazione sanitaria”.