Scuola, in arrivo arretrati e aumenti: come controllare la busta paga

Come sottolineato Daniela Rosano, segretario generale di Anief, "nel cedolino di gennaio 2026 dovranno essere presenti gli aumenti contrattuali che sono stati stanziati con il contratto 2022-2024". E' importante spiegare anche, ha proseguito, che "fino al 2025 abbiamo percepito un’indennità di vacanza contrattuale per il 2022-2024, un’indennità di vacanza contrattuale per il 2025 e poi un anticipo dell’aumento contrattuale. Ma adesso non dovrà più essere visibile questo anticipo e non dovrà più essere visibile l’indennità di vacanza contrattuale 2022-2024, ma tutto dovrà diventare aumento contrattuale, mentre rimarrà l’indennità di vacanza contrattuale per il 2025". In virtù di questa situazione è importante che "docenti e Ata, però, controllino i loro cedolini, paragonandoli anche a quelli di gennaio dell’anno scorso, perché potrebbero essere presenti irregolarità".