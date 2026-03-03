Introduzione

L’applicazione dell’accordo di libero scambio commerciale tra l’Unione europea e i Paesi del blocco del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) potrebbe valere all’Italia una cifra anche superiore ai 14 miliardi di euro nei prossimi anni (da qui al 2036), secondo stime che circolano in ambienti industriali. Da subito si vedranno però gli effetti dell’abolizione dei dazi sul 90% dei prodotti: i benefici economici in questo caso si stimano essere intorno ai quattro miliardi di euro. Ecco cosa prevede l’accordo e quali sono i prodotti coinvolti.