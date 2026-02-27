"In linea con i trattati, l'accordo potrà essere completato solo una volta che il Parlamento Europeo avrà dato il suo assenso", cosa per la quale si continuerà a lavorare con l'Aula, ha spiegato la presidente della Commissione europea. È un accordo, ha sottolineato, che "crea un mercato di 720 milioni di persone"

Al via “l'applicazione in via provvisoria" dell’accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a Bruxelles, spiegando che avviene dopo "intense" consultazioni con gli Stati membri e con gli eurodeputati "nelle ultime settimane". "Ieri, Uruguay e Argentina sono diventati i primi paesi a ratificare l' accordo Ue-Mercosur. Si prevede che presto seguiranno Brasile e Paraguay. Questa è una notizia davvero positiva, perché dimostra la fiducia e l'entusiasmo dei nostri partner nel portare avanti il nostro rapporto e nel far funzionare questo accordo storico", ha dichiarato.

Mercato di 720 milioni di persone

"L'applicazione provvisoria – ha proseguito von der Leyen - è per natura provvisoria. In linea con i trattati, l'accordo potrà essere completato solo una volta che il Parlamento Europeo avrà dato il suo assenso", cosa per la quale si continuerà a lavorare con l'Aula. È un accordo, ha sottolineato la presidente, che "crea un mercato di 720 milioni di persone. Apre innumerevoli opportunità. Taglia dazi doganali per miliardi. Permette alle nostre piccole e medie imprese di accedere a mercati e ad una dimensione tale che prima potevano solo sognare. Offre inoltre all'Europa un vantaggio strategico da pioniera, in un mondo caratterizzato da una forte concorrenza e da orizzonti ristretti", ha concluso.

L'accordo, ha spiegato durante il briefing con la stampa il portavoce per il Commercio Olof Gill, si applicherà in via provvisoria solo con i Paesi che lo hanno ratificato, cioè per ora Uruguay e Argentina, e questo a partire da "due mesi dopo lo scambio delle notifiche" con quei Paesi. Ma gli Stati membri del Mercosur stanno ratificando rapidamente, sottolinea Gill, e "posso anticipare che i restanti Paesi ratificheranno presto" l'accordo, ha concluso.