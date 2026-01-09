Giornata di blocchi in tutta Europa contro l’accordo di libero scambio dell’Unione europea con il blocco sudamericano del Mercosur. E proprio questa mattina, mentre il traffico delle principali capitali europee resta bloccato dai trattori, dalla maggioranza dei Paesi Ue è arrivato il primo via libera. L'accordo commerciale è stato approvato con il voto positivo della maggioranza qualificata dei Paesi membri. Cinque governi hanno votato contro : Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Il Belgio si è astenuto