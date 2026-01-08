Offerte Sky
Trattori a Parigi, proteste agricole paralizzano il traffico

Mondo

Parigi è in tilt per la protesta degli agricoltori, che con centinaia di trattori hanno bloccato strade e accessi alla capitale. Il governo ha definito l’azione “inaccettabile” e ha annunciato che non permetterà blocchi davanti a autostrade e Parlamento. Nella notte i manifestanti hanno raggiunto luoghi simbolo come la Torre Eiffel e l’Arco di Trionfo, mentre la polizia ha rafforzato la sicurezza. Le proteste sono contro la gestione della dermatite bovina e contro l’accordo Ue-Mercosur, ritenuto dannoso per l’agricoltura.

