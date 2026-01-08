Parigi è in tilt per la protesta degli agricoltori, che con centinaia di trattori hanno bloccato strade e accessi alla capitale. Il governo ha definito l’azione “inaccettabile” e ha annunciato che non permetterà blocchi davanti a autostrade e Parlamento. Nella notte i manifestanti hanno raggiunto luoghi simbolo come la Torre Eiffel e l’Arco di Trionfo, mentre la polizia ha rafforzato la sicurezza. Le proteste sono contro la gestione della dermatite bovina e contro l’accordo Ue-Mercosur, ritenuto dannoso per l’agricoltura.
Prossimi video
Boccia (PD) e Procaccini (FdI) ospiti di Sart
Mondo
Crisi climatica, gli Stati Uniti si ritirano da 66 trattati internazionali
Mondo
Trattori a Parigi, proteste agricole paralizzano il traffico
Mondo
Casa Bianca: valutiamo l'acquisto della Groenlandia
Mondo
Maltempo in Kosovo, inondazioni e allagamenti
Mondo
Venezuela, Nuovo blitz Usa contro una petroliera russa
Mondo
Los Angeles ricorda le vittime dell’incendio Eaton del 2025
Mondo