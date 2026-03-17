Francia rende omaggio al soldato ucciso in Medioriente

a Francia ha reso omaggio ad Arnaud Frion, il soldato ucciso in Iraq durante un attacco con droni. La cerimonia si è svolta a Varces, in Isère, presso la base della 27esima brigata di fanteria di montagna. Il militare, 42 anni, è morto il 12 marzo nel Kurdistan iracheno durante il conflitto in Medioriente. Alla commemorazione hanno partecipato circa 3.500 soldati schierati nella base militare. Il presidente Emmanuel Macron ha reso omaggio al militare durante una riunione del Consiglio di difesa a Parigi.