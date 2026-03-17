Festa di San Patrizio, parate e celebrazioni nel mondo per il Saint Patrick's Day. FOTO
Ogni 17 marzo nel mondo sono tantissime le celebrazioni in onore del Santo patrono irlandese, con un colore in comune: il verde. Ecco le principali iniziative e le foto più belle
- Coloratissime, divertenti e con un solo comune denominatore: il colore verde. Sono tantissime le parate in onore del giorno di San Patrizio - patrono dell'Irlanda - che si festeggia oggi, 17 marzo, in tutto il mondo: ecco le principali celebrazioni.
- Dublino rimane il cuore pulsante e il palcoscenico più celebre per il giorno di San Patrizio. In questa circostanza, infatti viene realizzato il St. Patrick's Festival che ogni anno richiama visitatori da tutto il mondo e che quest'anno propone come tema le "roots", cioè le radici: un invito a riflettere sull'identità e sulle storie condivise che attraversano le generazioni.
- Come sempre l’appuntamento con la grande parata è scoccato alle ore 12 in punto a Parnell Square, da dove hanno preso il via spettacolari carri allegorici, costumi ispirati al folklore celtico, bande musicali e gruppi di danza che, per circa 2,5 km, hanno attraversato il cuore della capitale in un’esplosione di musica, colori e creatività.
- Come sempre lungo il percorso tantissimi i presenti ad assistere, vestiti a tema per questa giornata di festa per l’Irlanda e gli irlandesi nel mondo.
- Per il giorno di San Patrizio Kate Middleton, principessa del Galles, ha fatto visita alle Irish Guards alla caserma di Mons ad Aldershot, in Inghilterra: la principessa, infatti, riveste anche il ruolo di colonnello del corpo. La cerimonia ha visto la consegna di rametti di trifoglio agli ufficiali, alle guardie e alla loro mascotte, il levriero irlandese.