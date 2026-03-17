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DUBLIN, IRELAND - MARCH 17: A general view during Dublin's St Patrick's Day Parade on March 17, 2026 in Dublin, Ireland. St. Patrick's Day is marked annually on March 17, the traditional death date of Ireland's patron saint, and has become a celebration of Irish culture and heritage worldwide. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

Festa di San Patrizio, parate e celebrazioni nel mondo per il Saint Patrick's Day. FOTO

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©Getty

Ogni 17 marzo nel mondo sono tantissime le celebrazioni in onore del Santo patrono irlandese, con un colore in comune: il verde. Ecco le principali iniziative e le foto più belle

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