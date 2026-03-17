San Patrizio 2026, gli eventi in Italia e in Europa

Da Dublino a Belfast, da Londra a Parigi, e anche in Italia. Tra musica, spettacoli, arti visive e parate, la festa del santo patrono dell’Irlanda tinge di verde tutte – o quasi tutte – le capitali europee ascolta articolo

In occassione della Festa di San Patrizio, parate, spettacoli, concerti ed eventi di ogni genere si svolgono in simultanea in tutta Europa. In alcuni casi i festeggiamenti proseguono anche oltre la data ufficiale. Il St. Patrick day si festeggia il 17 marzo perché è la data che segna la morte del santo. Patrizio morì nel 461 a Saul, nella contea di Down ed è lì che ha fondato la sua prima chiesa, si legge sul sito ufficiale del paese. Mille anni dopo, fu Luke Wadding, un frate francescano irlandese di Waterford a trasformare il 17 marzo in un giorno di festa.

In Irlanda Epicentro del grande evento è senza alcun dubbio Dublino. Ogni anno, infatti, sono più di 500 mila i visitatori che riempiono le strade di una delle città più autentiche d’Europa. Dal 14 al 17 marzo, il consueto festival si conclude con la famosa parata che da Parnell Square raggiunge il centro della città. Le sue origini risalgono all'omaggio al santo patrono d'Irlanda, San Patrizio. Inizialmente, si legge sul sito ufficiale dell’organizzazione, era una solenne festa commemorativa, oggi è un evento internazionale multiculturale che si impegna a mostrare l'arte, la cultura e il patrimonio, sia contemporanei che tradizionali, del popolo irlandese e di coloro che considerano l'Irlanda la propria casa. Nelle stesse date dublinesi, anche la città di Crok festeggia il “Cork St.Patrick’s Festival” dove si svolge una vivace parata cittadina, spettacoli e iniziative culturali che durante queste giornate animano le strade del centro storico. Nell'Irlanda del Nord, anche la sfilata nella città di Belfast attira decine di migliaia di spettatori. Fino al 18 marzo, i visitatori più curiosi potranno continuare i festeggiamenti ad Armagh, nota come la “Home of St.Patrick’s Festival”, città in cui iniziò la missione cristiana del santo. Potrebbe interessarti San Patrizio: da Michael Collins a Hunger, 7 film da vedere oggi

I festeggiamenti in Europa Non mancano – o non sono mancati - i festeggiamenti in gran parte delle città europee. A partire da Monaco di Baviera dove il 15 marzo si è tenuta una grande parata che ha attraversato la città da Münchner Freiheit fino a Odeonsplatz. Durante il fine settimana appena trascorsa, in città si sono tenuti diversi concerti di musica irlandese, come la “Night of the Celts”. Immancabile la parata londinese del 17 marzo che da Hyde Park raggiunge Trafalgar Square mentre le più importanti attrazioni cittadine si tingono di verde germoglio. Durante i festeggiamenti, i più tradizionalisti possono anche assistere alla consegna dei tradizionali trifogli da parte della famiglia reale agli Irish Guards. E ancora, Parigi. La capitale francese vanta un legame speciale con il santo poiché si ritiene che abbia studiato in Gallia. Per chi vive o si trova in città, i festeggiamenti si concentrano nei pub storici della città al Centre Culturel Irlandais. A Madrid per una settimana intera, gli spagnoli celebrano San Patrizio tra incontri culturali, attività gastronomiche, spettacoli di danza e concerti. E infine il nord america. Mentre l'Irlanda celebra il giorno di San Patrizio da più di mille anni, infatti, con la diaspora irlandese negli Stati Uniti, le celebrazioni si sono diffuse anche oltreoceano. Venerdì 14 marzo, la città di Chicago ha tinto di verde il fiume Chicago, una tradizione annuale. Potrebbe interessarti Chicago, migliaia di persone per il rito del fiume verde

E in Italia? Da domenica 8 marzo sino al 17, il giorno di San Patrizio, a Milano si festeggia l’Irlanda Week. L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, è giunto alla quinta edizione. Per una settimana la città meneghina si tinge di verde e luoghi storici e simbolici della città diventano un angolo di Irlanda: piazze, strade, ma anche, tra gli altri, cinema, botteghe storiche e – immancabili - pub, che tutto l’anno danno la suggestione di vivere qualche ora irlandese senza prendere un aereo. “Siamo lieti di festeggiare questo anniversario speciale di Ireland week” commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia. “Nato da una idea originale del Team di Turismo Irlandese e affermatosi in Italia e in altri paesi europei, questo evento rende l’Irlanda protagonista in occasione di San Patrizio, una ricorrenza cara agli irlandesi e simbolo di amicizia e condivisione culturale”. Scopri il programma completo qui. Anche Padova riserva piccole sorprese. Ogni anno, infatti, si tiene l’Irlanda in Festa, dove più di 25 mila studenti si riuniscono a fine marzo per assaggiare le specialità irlandesi. Potrebbe interessarti Festa di San Patrizio, 10 gadget per celebrare il St. Patrick's Day