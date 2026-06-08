Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dall'8 al 14 giugno

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'8 al 14 giugno.
Quello che devi sapere
ARIETE
Si parte con qualche tensione da sciogliere, ma il clima migliora giorno dopo giorno fino a un weekend più sereno e coinvolgente. In amore serviranno ascolto e pazienza, perché alcune sensazioni potranno chiarirsi meglio con il passare dei giorni. Sul lavoro attenzione ai dettagli, mentre la fortuna invita a evitare scelte impulsive e a muoversi con prudenza.
TORO
Il cielo resta positivo e vi aiuta a sistemare questioni pratiche, familiari e personali con maggiore leggerezza. In amore sono favorite dichiarazioni, progetti e nuove possibilità, soprattutto se saprete essere chiari. Sul lavoro vi mostrate affidabili e concentrati, mentre la fortuna sostiene le occasioni colte al momento giusto.
GEMELLI
Dopo un avvio un po’ incerto, ritroverete gradualmente fiducia, entusiasmo e maggiore chiarezza. In amore il weekend potrà riaccendere passione e voglia di vivere emozioni più intense. Sul lavoro procedete verso un possibile cambiamento, mentre la fortuna prepara nuove possibilità da accogliere con lucidità.
CANCRO
Il periodo si apre con buone sensazioni, anche se a metà percorso potrebbe emergere un po’ di nervosismo. In amore sono favoriti progetti importanti e incontri capaci di lasciare un segno profondo. Sul lavoro sarete precisi e richiesti per i vostri consigli, mentre la fortuna vi aiuterà a riconoscere ciò che merita attenzione.
LEONE
Un po’ di stanchezza e irritazione potrebbe rendervi meno pazienti del solito, soprattutto davanti a provocazioni esterne. In amore l’atmosfera non sarà sempre semplice, ma dal weekend potranno emergere emozioni più intense. Sul lavoro meglio ridurre il carico e puntare sull’essenziale, mentre la fortuna richiede scelte ben ponderate.
VERGINE
Arrivano energia, vitalità e una bella voglia di vivere, con giornate adatte a incontri, svago e nuove esperienze. In amore aumentano le occasioni e la possibilità di vivere emozioni più spontanee. Sul lavoro il clima è favorevole e può aprire una fase interessante, mentre la fortuna accompagna intuizioni e iniziative ben calibrate.
BILANCIA
Un senso di noia o insoddisfazione potrebbe farsi sentire, ma sarà solo una fase passeggera. In amore non sono previste grandi scosse, ma sarà utile ascoltarsi con sincerità. Sul lavoro servirà attenzione per evitare distrazioni, mentre la fortuna tornerà più brillante dal weekend in poi.
SCORPIONE
Novità piacevoli movimentano amicizie, tempo libero e rapporti più vicini, portando stimoli utili e nuove prospettive. In amore le emozioni saranno intense, ma andranno gestite senza impulsività. Sul lavoro vi muoverete con impegno verso i vostri obiettivi, mentre la fortuna premierà prontezza, intuito e strategia.
SAGITTARIO
Qualche dubbio iniziale potrebbe confondervi, ma presto ritroverete idee più limpide e direzione. In amore siete in una fase di passaggio, pronta ad aprire emozioni più vive e imprevedibili. Sul lavoro arrivano conferme o nuove strade interessanti, mentre la fortuna sostiene i prossimi passi.
CAPRICORNO
Energia e determinazione non mancano, ma sarà importante scaricare la tensione e ritrovare equilibrio. In amore la passione sarà forte, anche se conviene evitare fretta e giudizi affrettati. Sul lavoro attenzione a battibecchi e distrazioni, mentre la fortuna invita a gestire bene le energie.
ACQUARIO
La routine potrebbe sembrare più pesante del previsto, soprattutto nei rapporti familiari e nelle piccole incombenze quotidiane. In amore serviranno chiarezza e semplicità per non complicare situazioni delicate. Sul lavoro procedete meglio se restate concentrati, mentre la fortuna consiglia cautela e maggiore cura delle vostre risorse interiori.
PESCI
Belle novità arrivano da amicizie, tempo libero e nuovi orizzonti, con un clima vivace e stimolante. In amore il cielo vi invita a farvi avanti con più fiducia, sia nei rapporti già avviati sia nelle nuove conoscenze. Sul lavoro potete ampliare prospettive e contatti, mentre la fortuna sostiene le decisioni più tempestive.