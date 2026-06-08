Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dall'8 al 14 giugno

Arrivano energia, vitalità e una bella voglia di vivere, con giornate adatte a incontri, svago e nuove esperienze. In amore aumentano le occasioni e la possibilità di vivere emozioni più spontanee. Sul lavoro il clima è favorevole e può aprire una fase interessante, mentre la fortuna accompagna intuizioni e iniziative ben calibrate.

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