Tra contrasti e recuperi, il mese vi chiede pazienza e adattamento.

Amore: Tornano passione e armonia, ma meglio non alimentare gelosie.

Lavoro: Evitate passi affrettati e curate bene ogni trattativa.

Fortuna: Prudenza e concretezza vi aiutano nelle decisioni importanti.

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