Introduzione
Cosa ti prospetta il mese di agosto che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.
Quello che devi sapere
ARIETE
Slancio, fiducia e voglia di guardare avanti vi accompagnano per tutto agosto.
Amore: Passione e impegno si alternano, ma serve attenzione al dialogo.
Lavoro: Buone occasioni possono favorire crescita e nuove conferme.
Fortuna: Le scelte migliori arrivano se evitate mosse impulsive.
TORO
Tra contrasti e recuperi, il mese vi chiede pazienza e adattamento.
Amore: Tornano passione e armonia, ma meglio non alimentare gelosie.
Lavoro: Evitate passi affrettati e curate bene ogni trattativa.
Fortuna: Prudenza e concretezza vi aiutano nelle decisioni importanti.
GEMELLI
Una fase vivace porta cambiamenti, incontri e nuove possibilità.
Amore: Incontri improvvisi e scelte importanti possono dare nuova direzione.
Lavoro: Metodo, creatività e intuito vi aiutano a cogliere occasioni utili.
Fortuna: I passaggi migliori sono quelli valutati con attenzione.
CANCRO
Rallentare e fare chiarezza sarà il vero punto di forza del mese.
Amore: Serve distinguere sogni e realtà senza idealizzare troppo.
Lavoro: Attenzione ai dettagli e alle responsabilità in eccesso.
Fortuna: Scelte semplici e sicure portano maggiore stabilità.
LEONE
Per voi si apre un ciclo più vitale, aperto e orientato al futuro.
Amore: Incontri intensi, tenerezza e decisioni importanti possono movimentare il mese.
Lavoro: Comunicazione e creatività vi aiutano a ottenere risultati.
Fortuna: I progetti solidi funzionano se uniti a visione e concretezza.
VERGINE
Movimento, novità e qualche imprevisto rendono il mese meno prevedibile.
Amore: Colpi di fulmine e tensioni richiedono più calma.
Lavoro: Flessibilità e attenzione saranno fondamentali.
Fortuna: Meglio mantenere margine e non lasciare nulla al caso.
BILANCIA
Le occasioni non mancano, ma servirà restare lucidi.
Amore: Fascino e romanticismo crescono, purché non idealizziate troppo.
Lavoro: Nuove possibilità si aprono se curate bene i dettagli.
Fortuna: Le valutazioni lucide vi aiutano a scegliere meglio.
SCORPIONE
Il senso di sfida torna forte e vi spinge a misurare i vostri limiti.
Amore: Passione e gelosia vanno gestite senza promesse eccessive.
Lavoro: Ridimensionare le aspettative vi aiuta a procedere meglio.
Fortuna: Cautela e scelte essenziali restano la strada più sicura.
SAGITTARIO
Vitalità, apertura e desiderio di espansione rendono agosto più dinamico.
Amore: Svolte rapide e momenti più dolci possono cambiare il clima.
Lavoro: Determinazione e comunicazione vi sostengono.
Fortuna: Agire con equilibrio vi permette di cogliere le occasioni migliori.
CAPRICORNO
Desideri, limiti e priorità diventano più chiari con il passare dei giorni.
Amore: Evitate controllo e rigidità, lasciando più spazio alla comprensione.
Lavoro: Carichi e responsabilità vanno gestiti senza conflitti.
Fortuna: Prudenza e scelte protette vi aiutano a non forzare i tempi.
ACQUARIO
Nuove potenzialità emergono, ma sarà importante non esagerare.
Amore: Novità, fascino e libertà rendono il mese intenso.
Lavoro: I cambiamenti sono possibili se restate concreti.
Fortuna: I progetti pensati sul lungo periodo sono favoriti.
PESCI
Un clima instabile può comunque aiutarvi a cambiare prospettiva.
Amore: Attenzione a incomprensioni, colpi di testa e parole leggere.
Lavoro: Meglio evitare mosse improvvise e restare flessibili.
Fortuna: Il momento giusto arriva se sapete aspettare.