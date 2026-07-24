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Oroscopo del 24 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Tutto Pronto? Si parte per vivere al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 24 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi porta ambizione, energia e voglia di farvi valere. In amore fascino e passione vi aiutano a conquistare, purché restiate anche teneri. Sul lavoro serve più diplomazia nelle decisioni, mentre la fortuna premia prudenza e scelte ben protette.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Oggi l’umore può alternare leggerezza e qualche piccola tensione. In amore il buon senso aiuta a sciogliere divergenze nate da questioni pratiche. Sul lavoro meglio evitare mosse azzardate, mentre la fortuna vi permette di liberarvi da un impegno poco piacevole.

 

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GEMELLI

Una spinta decisa vi rende più reattivi, autonomi e pronti a emergere. In amore possono arrivare svolte importanti o conferme capaci di dare stabilità. Sul lavoro si aprono occasioni da cogliere con decisione, mentre la fortuna sostiene movimento, sport e voglia di mettervi alla prova.

 

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CANCRO

Qualche incomprensione richiede dialogo sincero e maggiore apertura. In amore cresce il desiderio di avventura, ma serve non perdere lucidità. Sul lavoro concludete gli impegni con rapidità, mentre la fortuna favorisce progetti legati a una futura partenza.

 

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LEONE

Energia e voglia di fare crescono, anche se l’umore può essere variabile. In amore le incomprensioni si alleggeriscono e torna il desiderio di conquista. Sul lavoro valutate con calma una possibile novità, mentre la fortuna vi invita a dedicarvi a ciò che vi fa stare bene.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

Oggi riuscite a smuovere situazioni ferme grazie a decisione e buon senso. In amore romanticismo e passione rendono il clima più intenso. Sul lavoro attenzione a comunicazioni e distrazioni, mentre la fortuna vi lascia spazio per pensare a un progetto desiderato.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

Socialità e voglia di affermarvi rendono la giornata più vivace. In amore carisma e dedizione vi aiutano a ottenere conferme importanti. Sul lavoro possono arrivare riconoscimenti meritati, mentre la fortuna vi concede una gratificazione personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

Vi sentite più attivi e competitivi, con il desiderio di arrivare dritti al punto. In amore la passione cresce, ma è importante capire quali legami meritano davvero fiducia. Sul lavoro dimostrate concretezza e determinazione, mentre la fortuna sostiene una scelta importante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

La giornata vi trova vitali, affettuosi e più disponibili verso gli altri. In amore serve non chiedere troppo e rispettare i tempi di chi avete accanto. Sul lavoro siete rapidi ed efficienti, mentre la fortuna favorisce creatività e iniziative personali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

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CAPRICORNO

Oggi recuperate serenità e un maggiore equilibrio nei rapporti vicini. In amore torna sicurezza e cresce il desiderio di mettervi in gioco. Sul lavoro la noia può farsi sentire, ma passerà presto, mentre la fortuna vi invita a concedervi qualcosa senza troppi calcoli.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

La giornata vi rende più allegri, fiduciosi e disponibili al confronto. In amore il fascino cresce, ma meglio non puntare a conquiste troppo ambiziose. Sul lavoro il clima di collaborazione vi aiuta a chiudere bene gli impegni, mentre la fortuna sostiene movimento e spirito d’iniziativa.

 

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PESCI

Oggi ritrovate più apertura e chiarezza nel dialogo. In amore nasce il bisogno di fare un passo avanti e chiarire ciò che desiderate. Sul lavoro procedete con efficienza e buoni risultati, mentre la fortuna chiede attenzione a distrazioni e passaggi delicati.

 

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