Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 luglio segno per segno

Introduzione
Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 23 luglio.
Quello che devi sapere
ARIETE
Fascino e vitalità vi rendono più sicuri, creativi e desiderosi di mettervi in mostra. In amore nuovi incontri e passioni intense possono sorprendervi. Sul lavoro procedete spediti e riuscite a portare avanti molti impegni, mentre la fortuna vi aiuta a sistemare ciò che era rimasto indietro.
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TORO
Una piacevole atmosfera estiva vi restituisce benessere e voglia di relax. In amore una conoscenza recente può incuriosirvi più del previsto. Sul lavoro chiudete un impegno con soddisfazione e prima del previsto, mentre la fortuna invita a valorizzare meglio ciò che avete costruito.
GEMELLI
Si apre un momento promettente, soprattutto nei rapporti e nella vita sociale. In amore un legame nato da poco può crescere con maggiore intensità. Sul lavoro arrivano risultati gratificanti, mentre la fortuna vi aiuta a mettere ordine in una questione familiare.
CANCRO
La giornata scorre serena e vi regala armonia, benessere e maggiore dolcezza. In amore incontri speciali o momenti profondi possono lasciare il segno. Sul lavoro la vostra capacità di persuasione vi aiuta a concludere bene, mentre la fortuna riporta nei pensieri un viaggio o un progetto personale.
LEONE
Entusiasmo e ambizione crescono, ma serve non lasciarsi dominare dall’impulsività. In amore una conquista può riuscire meglio se vi muovete con delicatezza. Sul lavoro una questione vi rende pensierosi, mentre la fortuna vi offre consigli utili per scegliere meglio.
VERGINE
Un cambio di prospettiva vi aiuta a gestire meglio qualche tensione familiare. In amore mostrare più affetto può rafforzare il rapporto. Sul lavoro fiuto e attenzione vi guidano verso collaborazioni affidabili, mentre la fortuna migliora il clima con chi vi è vicino.
BILANCIA
L’aria estiva vi rende più socievoli, brillanti e desiderosi di stare con gli altri. In amore sentimento e passione si uniscono, portando conferme piacevoli. Sul lavoro creatività e talento possono regalarvi buoni risultati, mentre la fortuna vi spinge a pensare ai prossimi passi.
SCORPIONE
Una fase più distesa vi permette di ritrovare silenzio, riposo e serenità. In amore qualche piccolo dissapore si supera se uscite dal vostro guscio. Sul lavoro un suggerimento utile può aprire una strada più vantaggiosa, mentre la fortuna vi rende generosi verso una persona cara.
SAGITTARIO
La giornata vi rende espansivi, vitali e più disposti a mostrare dolcezza. In amore i sentimenti riprendono quota se lasciate spazio anche alla vulnerabilità. Sul lavoro nuove possibilità possono portarvi verso orizzonti più ampi, mentre la fortuna aiuta a superare piccoli contrattempi pratici.
CAPRICORNO
Il comfort familiare vi offre una pausa tranquilla e rigenerante. In amore serenità e complicità rendono più forte il legame. Sul lavoro riuscite a smaltire impegni extra con buona resistenza, mentre la fortuna vi aiuta a chiarire una scelta importante.
ACQUARIO
Il vostro spirito sociale vi aiuta a muovervi con prontezza e originalità. In amore il fascino cresce, ma attenzione a non creare tensioni. Sul lavoro si chiudono positivamente iniziative lasciate aperte, mentre la fortuna vi porta a sostenere chi amate.
PESCI
Forma, intuito e sensibilità vi rendono più ricettivi a ciò che accade intorno. In amore il romanticismo torna protagonista e rafforza l’intesa. Sul lavoro un progetto importante può ricevere una spinta decisiva, mentre la fortuna vi coinvolge in una questione legata a una persona cara.