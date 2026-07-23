Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 luglio segno per segno

Fascino e vitalità vi rendono più sicuri, creativi e desiderosi di mettervi in mostra. In amore nuovi incontri e passioni intense possono sorprendervi. Sul lavoro procedete spediti e riuscite a portare avanti molti impegni, mentre la fortuna vi aiuta a sistemare ciò che era rimasto indietro.

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