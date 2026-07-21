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Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 21 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Il cielo resta limpido e vi regala intuito, carisma e voglia di farvi valere. In amore potete migliorare il legame o aprirvi a conquiste più audaci. Sul lavoro portate brio e dinamismo, mentre la fortuna aiuta a sistemare una questione rimasta in sospeso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

L’aria cambia e vi restituisce buonumore, fiducia e maggiore capacità di osservazione. In amore ritrovate una dimensione intima, serena e rassicurante. Sul lavoro giocate bene le vostre carte, mentre la fortuna vi spinge a valorizzare ciò che avete costruito.

 

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GEMELLI

Alcuni nodi nei rapporti possono sciogliersi grazie alla vostra diplomazia. In amore una situazione familiare richiede ascolto e meno rigidità. Sul lavoro una proposta può aprire nuove prospettive, mentre la fortuna chiede attenzione a dettagli pratici e passaggi formali.

 

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CANCRO

Qualche seccatura quotidiana si affronta con ironia, adattabilità e spirito creativo. In amore può nascere il desiderio di evasione, ma conviene non agire solo d’impulso. Sul lavoro procedete con serietà e ordine, mentre la fortuna favorisce una scelta ben ragionata.

 

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LEONE

Una spinta più decisa vi aiuta a dare una svolta a ciò che volete sistemare. In amore il rapporto resta vivo, complice e lontano dalla monotonia. Sul lavoro tutto scorre con efficienza e ricevete apprezzamenti, mentre la fortuna vi aiuta a gestire un imprevisto.

 

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VERGINE

La giornata vi rende più vigili, precisi e pronti a cogliere ogni dettaglio. In amore dolcezza e delicatezza rafforzano l’intesa, anche negli incontri nati all’improvviso. Sul lavoro date il meglio con grande concentrazione, mentre la fortuna vi aiuta a rimettere ordine nelle priorità.

 

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6/12
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BILANCIA

Il clima si alleggerisce e vi permette di ritrovare slancio dopo qualche tensione. In amore può nascere qualcosa di più profondo anche da un incontro leggero. Sul lavoro talento e comunicazione vi rendono brillanti, mentre la fortuna vi invita a decidere con calma.

 

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7/12

SCORPIONE

Riuscite a conciliare impegni e piaceri, ritagliandovi spazio anche per ciò che vi rilassa. In amore il fascino cresce e può riaccendere desideri inattesi. Sul lavoro intuito e visione vi aiutano a prevenire complicazioni, mentre la fortuna sostiene scelte ben gestite.

 

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SAGITTARIO

Novità piacevoli vi rimettono di buonumore e danno più calore alla sfera familiare. In amore una passione recente vi tiene vivi, ma serve evitare mosse impulsive. Sul lavoro potete stupire e ricevere conferme, mentre la fortuna invita a concedervi più libertà.

 

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9/12

CAPRICORNO

Oggi diventate più empatici e disponibili, senza perdere il vostro senso pratico. In amore cresce il bisogno di intimità e di una sintonia più profonda. Sul lavoro sapete valorizzare il contributo del gruppo, mentre la fortuna vi ricorda di dare spazio anche a ciò che vi arricchisce dentro.

 

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ACQUARIO

Il vostro giudizio imparziale aiuta a riportare pace in una situazione delicata. In amore l’atmosfera estiva può rendervi più disponibili a lasciarvi sedurre. Sul lavoro difendete ciò che è giusto con fermezza, mentre la fortuna chiede più misura nelle scelte.

 

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PESCI

La giornata sostiene le iniziative e vi spinge a migliorare ciò che state costruendo. In amore tornano audacia, attrazione e desiderio di conquista. Sul lavoro cresce il bisogno di fare un salto di qualità, mentre la fortuna richiede più attenzione nelle decisioni.

 

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