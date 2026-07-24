Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 24 luglio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 23 luglio
I numeri vincenti del Lotto del 24 luglio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 24 luglio 2026:
- Bari: 42 - 60 - 68 - 78 - 57
- Cagliari: 7 - 72 - 59 - 74 - 84
- Firenze: 68 - 42 - 3 - 81 - 61
- Genova: 24 - 88 - 62 - 66 - 35
- Milano: 24 - 14 - 73 - 19 - 72
- Napoli: 40 - 71 - 57 - 34 - 1
- Palermo: 56 - 64 - 44 - 8 - 75
- Roma: 15 - 16 - 77 - 3 - 4
- Torino: 12 - 43 - 35 - 40 - 2
- Venezia: 21 - 29 - 80 - 76 - 83
- Nazionale: 37 - 70 - 84 - 24 - 76
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 24 luglio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 luglio sono:
3 - 7 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 29 - 40 - 42 - 43 - 56 - 59 - 60 - 64 - 68 - 71 - 72 - 88
Numero oro: 42
Doppio oro: 42 - 60
Extra: 8 - 19 - 34 - 35 - 44 - 57 - 62 - 66 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 80 - 81
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 24 luglio
Ecco i numeri estratti il 24 luglio 2026:
La combinazione vincente è: 20 - 40 - 53 - 61 - 74 - 79
Il numero Jolly è: 11
Il numero Superstar è: 30
Jackpot del Superenalotto del 24-07-2026: 198.700.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-07-2026: 199.600.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 5 totalizzano Euro: 29.559,50
- Punti 4: 289 totalizzano Euro: 522,02
- Punti 3: 11.635 totalizzano Euro: 38,97
- Punti 2: 213.287 totalizzano Euro: 6,59
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 52.202,00
- Punti 3SS: 64 totalizzano Euro: 3.897,00
- Punti 2SS: 1.125 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 7.656 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 19.517 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 86 totalizzano Euro: 4.300,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.037 totalizzano Euro: 39.111,00
Vincite WinBox 1: 1.803 totalizzano Euro: 45.075,00
Vincite WinBox 2: 213.645 totalizzano Euro: 434.454,00
Totale vincite Seconda Chance: 13.123
Totale vincite WinBox: 215.448
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 25 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 136 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 115 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 94 estrazioni)
- Nazionale 49 (manca da 93 estrazioni)
- Venezia 47 (manca da 82 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 81 estrazioni)
- Venezia 61 (manca da 79 estrazioni)
- Genova 63 (manca da 77 estrazioni)
- Palermo 61 (manca da 76 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 136 estrazioni) – 10 (da 115) – 82 (da 72)
- Cagliari 19 (manca da 67 estrazioni) – 62 (da 60) – 54 (da 56)
- Firenze 53 (manca da 72 estrazioni) – 66 e 16 (da 66) – 89 (da 65)
- Genova 63 (manca da 77 estrazioni) – 50 (da 68) – 78 (da 58)
- Milano 65 (manca da 81 estrazioni) – 39 (da 74) – 31 (da 73)
- Napoli 70 (manca da 71 estrazioni) – 5 (da 71) – 67 (da 67)
- Palermo 61 (manca da 76 estrazioni) – 47 (da 74) – 53 (da 73)
- Roma 73 (manca da 56 estrazioni) – 25 e 13 (da 52) – 27 (da 48)
- Torino 37 (manca da 72 estrazioni) – 50 e 25 (da 57) – 69 (da 51)
- Venezia 31 (manca da 94 estrazioni) – 47 (da 82) – 61 (da 79)
- Nazionale 49 (manca da 93 estrazioni) – 52 (da 71) – 78 (da 68)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 25 luglio sono:
- 32 (manca da 65) - 50 (da 62) - 11 (da 55) - 77 (da 54) - 48 (da 45) - 56 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record