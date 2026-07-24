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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 luglio: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 24 luglio.

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 23 luglio

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I numeri vincenti del Lotto del 24 luglio

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 24 luglio 2026:

  • Bari:                 42 - 60 - 68 - 78 - 57
  • Cagliari:           7 - 72 - 59 - 74 - 84
  • Firenze:           68 - 42 - 3 - 81 - 61
  • Genova:          24 - 88 - 62 - 66 - 35
  • Milano:           24 - 14 - 73 - 19 - 72
  • Napoli:            40 - 71 - 57 - 34 - 1
  • Palermo:         56 - 64 - 44 - 8 - 75
  • Roma:              15 - 16 - 77 - 3 - 4
  • Torino:             12 - 43 - 35 - 40 - 2
  • Venezia:           21 - 29 - 80 - 76 - 83
  • Nazionale:       37 - 70 - 84 - 24 - 76

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di venerdì 24 luglio

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 luglio sono:

 

3 - 7 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 29 - 40 - 42 - 43 - 56 - 59 - 60 - 64 - 68 - 71 - 72 - 88

 

Numero oro: 42

 

Doppio oro: 42 - 60

 

Extra: 8 - 19 - 34 - 35 - 44 - 57 - 62 - 66 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 80 - 81

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 24 luglio

Ecco i numeri estratti il 24 luglio 2026:

 

La combinazione vincente è: 20 - 40 - 53 - 61 - 74 - 79

 

Il numero Jolly è: 11

 

Il numero Superstar è: 30

 

Jackpot del Superenalotto del 24-07-2026: 198.700.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-07-2026: 199.600.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:

Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 5 totalizzano Euro: 29.559,50
  • Punti 4: 289 totalizzano Euro: 522,02
  • Punti 3: 11.635 totalizzano Euro: 38,97
  • Punti 2: 213.287 totalizzano Euro: 6,59

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 52.202,00
  • Punti 3SS: 64 totalizzano Euro: 3.897,00
  • Punti 2SS: 1.125 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 7.656 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 19.517 totalizzano Euro: 5,00

 

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 86 totalizzano Euro: 4.300,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.037 totalizzano Euro: 39.111,00

 

Vincite WinBox 1: 1.803 totalizzano Euro: 45.075,00

 

Vincite WinBox 2: 213.645 totalizzano Euro: 434.454,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 13.123

 

Totale vincite WinBox: 215.448

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 25 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari               67 (manca da 136 estrazioni)
  • Bari                10 (manca da 115 estrazioni)
  • Venezia         31 (manca da 94 estrazioni)
  • Nazionale     49 (manca da 93 estrazioni)
  • Venezia         47 (manca da 82 estrazioni)
  • Milano          65 (manca da 81 estrazioni)
  • Venezia         61 (manca da 79 estrazioni)
  • Genova         63 (manca da 77 estrazioni)
  • Palermo        61 (manca da 76 estrazioni)
  • Milano           39 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari               67 (manca da 136 estrazioni) – 10 (da 115) – 82 (da 72)
  • Cagliari         19 (manca da 67 estrazioni) – 62 (da 60) – 54 (da 56)
  • Firenze         53 (manca da 72 estrazioni) – 66 e 16 (da 66) – 89 (da 65)
  • Genova        63 (manca da 77 estrazioni) – 50 (da 68) – 78 (da 58)
  • Milano         65 (manca da 81 estrazioni) – 39 (da 74) – 31 (da 73)
  • Napoli          70 (manca da 71 estrazioni) – 5 (da 71) – 67 (da 67)
  • Palermo       61 (manca da 76 estrazioni) – 47 (da 74) – 53 (da 73)
  • Roma           73 (manca da 56 estrazioni) – 25 e 13 (da 52) – 27 (da 48)
  • Torino          37 (manca da 72 estrazioni) – 50 e 25 (da 57) – 69 (da 51)
  • Venezia        31 (manca da 94 estrazioni) – 47 (da 82) – 61 (da 79)
  • Nazionale    49 (manca da 93 estrazioni) – 52 (da 71) – 78 (da 68)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 25 luglio sono:

 

  • 32 (manca da 65) - 50 (da 62) - 11 (da 55) - 77 (da 54) - 48 (da 45) - 56 (da 41)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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