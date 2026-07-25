Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 25 luglio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 24 luglio
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 25 luglio 2026:
- Bari: 86 - 66 - 30 - 01 - 25
- Cagliari: 14 - 36 - 79 - 07 - 51
- Firenze: 89 - 41 - 87 - 30 - 23
- Genova: 29 - 11 - 35 - 57 - 66
- Milano: 19 - 28 - 31 - 27 - 47
- Napoli: 03 - 23 - 61 - 12 - 65
- Palermo: 61 - 90 - 47 - 56 - 34
- Roma: 22 - 26 - 48 - 50 - 44
- Torino: 62 - 75 - 23 - 15 - 13
- Venezia: 80 - 25 - 84 - 49 - 61
- Nazionale: 23 - 76 - 80 - 55 - 46
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 25 luglio (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 luglio sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 25 luglio 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 25-07-2026: 199.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 28-07-2026: XXX.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 28 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 137 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 116 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 49 (manca da 94 estrazioni)
- Venezia 47 (manca da 83 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 82 estrazioni)
- Venezia 61 (manca da 80 estrazioni)
- Genova 63 (manca da 78 estrazioni)
- Palermo 61 (manca da 77 estrazioni)
- Palermo 47 (manca da 75 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 137 estrazioni) – 10 (da 116) – 82 (da 73)
- Cagliari 19 (manca da 68 estrazioni) – 62 (da 61) – 54 (da 57)
- Firenze 53 (manca da 73 estrazioni) – 66 e 16 (da 67) – 89 (da 66)
- Genova 63 (manca da 78 estrazioni) – 50 (da 69) – 78 (da 59)
- Milano 65 (manca da 82 estrazioni) – 39 (da 75) – 31 (da 74)
- Napoli 70 e 5 (manca da 72 estrazioni) – 67 (da 68) – 39 (da 66)
- Palermo 61 (manca da 77 estrazioni) – 47 (da 75) – 53 (da 74)
- Roma 73 (manca da 57 estrazioni) – 25 e 13 (da 53) – 27 (da 49)
- Torino 37 (manca da 73 estrazioni) – 50 e 25 (da 58) – 69 (da 52)
- Venezia 31 (manca da 95 estrazioni) – 47 (da 83) – 61 (da 80)
- Nazionale 49 (manca da 94 estrazioni) – 52 (da 72) – 78 (da 69)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 28 luglio sono:
- 32 (manca da 66) - 50 (da 63) - 11 (da 56) - 77 (da 55) - 48 (da 46) - 56 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record