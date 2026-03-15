Chicago, migliaia di persone per il rito del fiume verde

A Chicago continua una tradizione unica dagli anni '60: il Chicago River si tinge di verde smeraldo per St. Patrick's Day. Migliaia di persone si radunano lungo le rive e sui ponti per assistere allo spettacolo, dando il via alle celebrazioni della festa irlandese. Nonostante il freddo, la folla anima il centro città, mentre l’acqua brillante crea un’atmosfera festosa, simbolo della cultura irlandese e della vitalità di Chicago.
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