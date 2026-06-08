Trump irritato interrompe intervista a NBC: "Chiudiamola qui"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ieri domenica 7 giugno ha interrotto bruscamente un'intervista con la giornalista di Nbc News, Kristen Welker, durante la registrazione del programma 'Meet the Press' in Wisconsin. Trump ha accusato l’emittente di essere "disonesta" e ha abbandonato il colloquio dopo un acceso scambio sulle elezioni presidenziali del 2020.

La tensione è salita quando Welker ha contestato le sue affermazioni secondo cui le elezioni sarebbero state truccate, chiedendogli prove concrete."Non ci sono prove di quello che sta dicendo", ha affermato la giornalista. "Ce ne sono tante", ha replicato Trump. "Voi siete corrotti, e anche Meet the Press è corrotto, così come Abc, Cbs e Cnn. Sono tutte reti a senso unico", ha detto prima di concludere:

"Finiamola qui, ne ho abbastanza" e di togliersi il microfono.Welker ha tentato di convincerlo a proseguire, ma Trump ha rifiutato: "Sono rimasto sotto la pioggia con lei per un’ora. Le ho dedicato abbastanza tempo. Dovreste sistemare la vostra stampa". "Un Paese non può mai essere grande con una stampa disonesta", ha insistito alzandosi dal set.L'intervista, registrata venerdì e trasmessa oggi, era una delle più attese. Nonostante il duro confronto, Welker ha successivamente rivelato che Trump avrebbe accettato di concederle una successiva intervista di approfondimento.