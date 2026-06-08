Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 giugno segno per segno

La giornata è positiva e vi spinge a dimostrare con i fatti la vostra costanza e il vostro valore. In amore è meglio dosare gli slanci, ma per chi è libero possono arrivare emozioni vivaci e coinvolgenti. Sul lavoro la vostra affidabilità torna protagonista, mentre la fortuna premia scelte solide e ben radicate.

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