Estrazione Superenalotto, ecco i numeri fortunati di oggi 8 giugno

Introduzione

Di solito le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. La scorsa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa, il calendario ha subito delle variazioni e oggi c'è l'estrazione del Superenalotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, lunedì 8 giugno, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari (contenuto in aggiornamento)