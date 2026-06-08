Estrazione Superenalotto, ecco i numeri fortunati di oggi 8 giugno

Introduzione
Di solito le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. La scorsa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa, il calendario ha subito delle variazioni e oggi c'è l'estrazione del Superenalotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, lunedì 8 giugno, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari (contenuto in aggiornamento)
Quello che devi sapere
Perché oggi c'è una estrazione del Superenalotto?
La scorsa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa nazionale e nei giorni "rossi" non si tengono le estrazioni, il calendario del Superenalotto ha subito delle modifiche che continuano anche oggi. Ecco le variazioni:
Per il Superenalotto:
- Il concorso N°88 di martedì 2 giugno è stato spostato a giovedì 4 giugno
- Il concorso N°89 di giovedì 4 giugno a venerdì 5 giugno
- Il concorso N°90 di venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno
- Il concorso N°91 di sabato 6 giugno a lunedì 8 giugno
- Da martedì 9 giugno si torna alla normale pianificazione.
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Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
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Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri dell'8 giugno 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata (in aggiornamento).
- La combinazione vincente è:
- Il numero Jolly è:
- Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto dell'8-06-2026 è di 176.100.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 09-06-2026 è di
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote (in aggiornamento)
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6:
SUPERSTAR
- Punti 6SB:
I numeri ritardatari del Superenalotto (in aggiornamento)
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 9 giugno:
- 70 (da 107) - 76 (da 62) - 23 (da 54) - 4 (da 53) - 88 (da 48) - 80 e 26 (da 42)
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