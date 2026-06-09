Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri di oggi 9 giugno: niente 6

Introduzione

Di solito le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. La scorsa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa, il calendario ha subito delle variazioni e ieri c'è stata l'estrazione del Superenalotto. Da oggi, invece, si torna alla normale programmazione sia per Lotto sia per Superenalotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, martedì 9 giugno, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari