Papa Leone XIV in Spagna, l'incontro con il re Felipe, la regina Letizia Ortiz e le figlie
La capitale Madrid ha accolto il Pontefice in occasione del suo viaggio apostolico, con la Famiglia reale che lo ha accompagnato sin dal suo arrivo all'aeroporto di Barajas. Per Leonor e Sofia, che lo hanno accolto a Palazzo Reale, è stato l'esordio sulla scena internazionale. Letizia e le figlie hanno rispettato alla lettera il protocollo, compreso il privilegio del bianco
- Papa Leone XIV, in Spagna per un viaggio apostolico di sette giorni, è stato accolto da re Felipe VI e dalla regina Letizia al momento del suo sbarco a Madrid
- Arrivato a Palazzo Reale, oltre al sovrano e alla sovrana, ad attendere il Pontefice c’erano anche le principesse, Leonor di Borbone, primogenita ed erede al trono, e Sofia di Borbone, detta anche l’Infanta
- Mentre la madre, la regina Letiza, indossava un abito bianco, le due principesse hanno accolto il Papa vestite di nero
- Una scelta di outfit non casuale, ma frutto del protocollo: la regina, infatti, ha potuto scegliere il bianco in virtù del cosiddetto “privilège du blanc”, privilegio del bianco, che permette a un ristretto numero di regine consorti cattoliche di indossare il bianco agli incontri ufficiali con il Pontefice
- Le due sorelle, invece, così come le altre donne eventualmente incontrate dal Papa, hanno dovuto indossare il nero come richiesto dal protocollo. Il bianco, spiegano gli esperti, simboleggia purezza, distinzione e lo stretto legame storico tra la Corona e il Vaticano
- Oltre un milione i madrileni nelle strade per papa Leone XIV, in visita apostolica in Spagna fino al 12 giugno. Il viaggio del papa in Spagna è il primo in un grande Paese europeo
- A Madrid, sono previsti diversi incontri, tra cui l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, alla presenza della regina Sofia, e l'incontro con la comunità diocesana, al Santiago Bernabéu
- Poi Leone volerà a Barcellona, dove il momento clou sarà il 10 giugno: l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo e la celebrazione della Messa nella Sagrada Familia, a cui assisteranno re Felipe e la regina Letizia
- Quindi l'ultima tappa alle Canarie: qui Leone renderà omaggio soprattutto agli emigranti, che rischiano la vita affrontando l'Atlantico dalle coste africane. A salutare il pontefice, di ritorno a Roma, ci sarà Felipe VI, all'aeroporto di Las Palmas