La capitale Madrid ha accolto il Pontefice in occasione del suo viaggio apostolico, con la Famiglia reale che lo ha accompagnato sin dal suo arrivo all'aeroporto di Barajas. Per Leonor e Sofia, che lo hanno accolto a Palazzo Reale, è stato l'esordio sulla scena internazionale. Letizia e le figlie hanno rispettato alla lettera il protocollo, compreso il privilegio del bianco