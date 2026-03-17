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La principessa Kate in verde alla parata della festa di San Patrizio. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Per la festività irlandese, Middleton ha indossato i colori rappresentativi del Paese e ha distribuito i rametti di trifoglio ai partecipanti all'evento

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