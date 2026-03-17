La principessa Kate in verde alla parata della festa di San Patrizio. FOTO
Per la festività irlandese, Middleton ha indossato i colori rappresentativi del Paese e ha distribuito i rametti di trifoglio ai partecipanti all'evento
- La Principessa del Galles Kate Middleton, nel suo ruolo di Colonnello del Reggimento, ha fatto visita al 1º Battaglione delle Guardie Irlandesi presso la caserma Mons ad Aldershot in occasione della parata del Giorno di San Patrizio
- Dopo la tradizionale parata, la principessa Kate ha incontrato i membri dei reggimenti e le loro famiglie e ha posato per una foto di gruppo con le guardie.
- La principessa Kate mentre riceve il trifoglio, o shamrock in irlandese: il simbolo più iconico del Giorno di San Patrizio e dell'Irlanda. Secondo la tradizione, San Patrizio usava spiegare il mistero della Trinità mostrando il trifoglio, in cui tre foglioline sono legate da un unico stelo. Le immagini di San Patrizio lo ritraggono spesso con una croce in una mano e un trifoglio nell’altra.
- La principessa sorridente con vicino il cestino carico di trifoglio da distribuire ai partecipanti della parata.
- La tradizione attribuisce a San Patrizio la fondazione di oltre trecento chiese e il battesimo di circa centomila persone.
- La principessa, oltre all'abito verde, ha scelto anche un cappello dello stesso colore (a coppola, decorato con un fiocco), indossato raccogliendo i capelli in uno chignon tirato.
- La Principessa del Galles consegna alla mascotte del reggimento, il levriero irlandese Turlough Mor (detto Seamus), un rametto di trifoglio.
- La principessa Kate vestita di verde, come da tradizione per il Giorno di San Patrizio. In origine, il colore associato a San Patrizio era il blu. Il verde si affermò solo nel XVIII secolo, quando il trifoglio divenne simbolo nazionale irlandese.
- I suonatori di cornamusa fanno parte delle tradizionali parate organizzate per il Giorno di San Patrizio.
- I membri delle Guardie Irlandesi indossano anche loro i tradizionali rametti di trifoglio sulle loro divise.