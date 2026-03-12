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William e Kate spillano birre nel centro di Londra

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Il principe William e la moglie Kate hanno visitato lo storico Borough Market, nel cuore di Londra. La coppia reale ha poi attraversato quello che è noto come il Bermondsey Beer Mile, un percorso che comprende oltre 20 birrifici artigianali. In uno dei locali, William e Kate si sono improvvisati baristi: sono andati dietro il bancone e hanno spillato qualche birra davanti ai giornalisti.

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