William e Kate spillano birre nel centro di Londra

Il principe William e la moglie Kate hanno visitato lo storico Borough Market, nel cuore di Londra. La coppia reale ha poi attraversato quello che è noto come il Bermondsey Beer Mile, un percorso che comprende oltre 20 birrifici artigianali. In uno dei locali, William e Kate si sono improvvisati baristi: sono andati dietro il bancone e hanno spillato qualche birra davanti ai giornalisti.
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