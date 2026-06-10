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Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto

Cronaca

L'imputato dopo la sentenza è stato immediatamente liberato. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente della Corte d'assise di Rimini, Fiorella Casadei, davanti a un'aula piena che ha atteso oltre 16 ore il verdetto arrivato nella notte

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Assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente della Corte d'assise di Rimini, Fiorella Casadei, davanti a un'aula piena che ha atteso oltre 16 ore il verdetto arrivato nella notte. In aula, i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico un gruppo di senegalesi, una trentina, conoscenti di Dassilva e poi, alle spalle dei banchi dell'imputato, la moglie Valeria Bartolucci. 

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