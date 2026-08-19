Salento, 72enne muore sbranato da due cani rottweiler a Nardò

Tragedia nella campagna pugliesi, dove un uomo è stato attaccato da due molossi mentre stava raccogliendo dei frutti. Inutili i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, l’anziano era già morto. I carabinieri sono riusciti a risalire ai proprietari dei due cani, che sarebbero fuggiti da un’abitazione della zona ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo, di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere dei frutti. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta.

Soccorsi inutili, l'uomo era già morto In base a quanto ricostruito, Pampo, agricoltore in pensione, era uscito di casa con il suo ape car intorno alle 5.30 per raggiungere la campagna. Probabilmente i due molossi lo hanno attaccato poco dopo il suo arrivo. Il corpo era vicino all'albero di fichi. Il terreno non ha abitazioni confinanti ed è per questo che le grida di aiuto dell'agricoltore non sono state udite da nessuno. Il figlio, una volta arrivato in campagna, si è trovato di fronte il corpo del padre tra le fauci dei due rottweiler che, accortisi della sua presenza, hanno tentato di aggredito. L'uomo è riuscito a salvarsi perché in compagnia del nipote della vittima che, munito di un grosso bastone, è riuscito a farli allontanare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Nardò, ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. I carabinieri sono riusciti a risalire ai proprietari dei cani che sarebbero fuggiti da un'abitazione della zona. La salma di Giuseppe Pampo è stata intanto trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Vedi anche Bimbo azzannato da un animale selvatico: è il terzo in poche settimane