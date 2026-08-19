Salento, 72enne muore sbranato da due cani rottweiler a Nardò

Tragedia nella campagna pugliesi, dove un uomo è stato attaccato da due molossi mentre stava raccogliendo dei frutti. Inutili i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, l’anziano era già morto. I carabinieri sono riusciti a risalire ai proprietari dei due cani, che sarebbero fuggiti da un’abitazione della zona
Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo, di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere dei frutti. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta.
Soccorsi inutili, l'uomo era già morto
In base a quanto ricostruito, Pampo, agricoltore in pensione, era uscito di casa con il suo ape car intorno alle 5.30 per raggiungere la campagna. Probabilmente i due molossi lo hanno attaccato poco dopo il suo arrivo. Il corpo era vicino all'albero di fichi. Il terreno non ha abitazioni confinanti ed è per questo che le grida di aiuto dell'agricoltore non sono state udite da nessuno. Il figlio, una volta arrivato in campagna, si è trovato di fronte il corpo del padre tra le fauci dei due rottweiler che, accortisi della sua presenza, hanno tentato di aggredito. L'uomo è riuscito a salvarsi perché in compagnia del nipote della vittima che, munito di un grosso bastone, è riuscito a farli allontanare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Nardò, ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. I carabinieri sono riusciti a risalire ai proprietari dei cani che sarebbero fuggiti da un'abitazione della zona. La salma di Giuseppe Pampo è stata intanto trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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Gli aspetti da chiarire
I militari dell'Arma hanno disposto accertamenti sui cani e il prelievo di campioni di sangue, che saranno sottoposti ad analisi e comparazione con le tracce rinvenute sul corpo e sugli indumenti della vittima. Gli esami saranno determinanti per stabilire in quale momento i due rottweiler hanno aggredito l’uomo. Tra le ipotesi c'è di sicuro quella di un'aggressione risultata fatale. Ma non viene escluso che il 72enne possa essere stato colto da un malore e sia morto prima dell'intervento dei cani, che avrebbero successivamente infierito sul corpo. Un'ulteriore possibilità è che l'eventuale comportamento minaccioso degli animali possa aver provocato un malore o un mancamento, precedendo l'aggressione.