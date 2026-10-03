A seguito dei numerosi focolai di salmonella attribuiti alla somministrazione di pomodori non cotti, la Regione Puglia ha chiesto a tutti i Comuni e a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socio-assistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sostituire l'alimento con altri vegetali cotti. Oltre alla Puglia, sono stati segnalati casi anche in Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia

Stop al consumo di pomodori freschi crudi nelle scuole. A deciderlo è stata la Regione Puglia, a seguito dei numerosi focolai di salmonella registrati sul territorio regionale e attribuiti alla somministrazione di pomodori non cotti. La Regione ha quindi chiesto a tutti i Comuni e a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socio-assistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sostituire l'alimento con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è stata rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione. Oltre alla Puglia, sono stati segnalati casi anche in Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. Per questo, nei giorni scorsi si è tenuta una riunione della Task Force nazionale.