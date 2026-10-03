In apertura dei giornali, il Cdm dà via libera al Documento programmatico: extradeficit e scostamento da 29 miliardi in due anni per energia e difesa. Giorgetti chiede prudenza sulla manovra. Il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio. Schlein, messaggio a Conte: “Uno non vale uno, Pd partito maggiore”. Spagna, Sanchez battuto in Aula sui decreti per la casa. ipotesi dimissioni e voto. Nations League, una bella Italia tiene testa alla Francia a Parigi e pareggia 1-1