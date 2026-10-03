Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, il Cdm dà via libera al Documento programmatico: extradeficit e scostamento da 29 miliardi in due anni per energia e difesa. Giorgetti chiede prudenza sulla manovra. Il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio. Schlein, messaggio a Conte: “Uno non vale uno, Pd partito maggiore”. Spagna, Sanchez battuto in Aula sui decreti per la casa. ipotesi dimissioni e voto. Nations League, una bella Italia tiene testa alla Francia a Parigi e pareggia 1-1
- Manovra, sì all’extradeficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni. Il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio, la Ue cede alle richieste di Trump. Schlein all’attacco, il messaggio a Conte: “Uno non vale uno”. Sanchez battuto in Aula sui decreti per la casa. Spagna, l’ipotesi del voto. Nations League, un’Italia coraggiosa tiene testa alla Francia.
- Schlein sfida Conte: “Uno non vale uno”. La segretaria Pd rivendica la guida della coalizione. Il presidente 5S: primarie senza alternativa. Giorgetti prudente sulla manovra: “Difficile fare previsioni”. Spiraglio Ue. Sanchez battuto sui decreti casa: ipotesi dimissioni. Al G7 vince Trump: l’Europa libera le riserve di gasolio.
- Manovra, la minaccia dello spread. Via libera al Documento programmatico. Il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. La sfida di Schlein a Conte: “Noi più voti, uno non vale uno”. Nations League: Italia, chapeau. La Francia trema, pari degli azzurri a Parigi: 1-1.
- Cdm, extradeficit da 29 miliardi per energia e difesa. Mef: sulla manovra serve approccio prudente. Gasolio, mossa G7: liberiamo 100 milioni di barili. Ricina, trovato il pc che cercò il veleno. Garlasco, Sempio attacca: “Nessuna prova contro di me”. Trump, svolta su Meloni: “Mi è sempre piaciuta”. Schlein avverte Conte: “Pd partito maggiore”. Cuore e coraggio: è un’altra Italia. Bastoni segna, Donnarumma para. A Parigi 1-1 con tante occasioni con la super Francia.
- Questa è l’Italia. Azzurri alla pari contro la super Francia. Donnarumma fa 5 paratissime, Bastoni rimonta il gol di Olise. Fermato Zidane a Parigi e potevamo anche vincere. Mancini: “Applausi, squadra vera”. Gasperini: “La mia Roma mai tanto vicina all’Inter”. Federcalcio, il voto su Malagò. I rischi di Buonfiglio. Martedì la giunta Coni decide tra ombre e ricorsi.
- Così bella da amare. L’Italia che piace. Lotta, diverte e rimonta: 1-1 a Saint-Denis. Mette sotto la Francia: un pareggio spettacolare. Caso Figc: per il voto di Bianchedi decide il Coni. Lista Juve: c’è anche Bernasconi. Inter: missione in Germania per Jeltsch. Milan. Cisse: “Avete visto solo il 70% del mio valore”.
- Italia sì! 1-1 a Saint-Denis contro la Francia dei fenomeni. Bastoni risponde a Olise: grande prestazione. Mancini: “Abbiamo difeso da squadra e attaccato da squadra”. Licina, show a casa Juve. Il talento in prestito alla Cremonese furoreggia, poi si fa male. F1, Leclerc una tigre, Kimi rincorre.
- Tracolla l’eurosinistra, da Parigi a Madrid. In Spagna avviso di sfratto per Sanchez, si va verso elezioni anticipate. La Francia paga le colpe di Macron: conti fuori controllo, tagli alla spesa e rivolta sociale. Salis & c. incitano gli studenti a occupare anche in Italia. Schlein sfida Conte: “Uno non vale uno”. Ma spunta Gualtieri. Marina Berlusconi: “Un boss travestito da pm accusa papà. Nemmeno la morte ferma il fango”. Sì alla manovra, 29 miliardi in più ma la regola è: i conti in ordine.
- Debito in crescita anche nel 2027. Giorgetti: quadro instabile, serve prudenza. Mossa contro il caro energia: dal G7 maxi rilascio di scorte, il petrolio va sotto 100 dollari. Carburanti: da Eni e Ip arrivano sconti anche su agricoltura e pesca. Spagna, bocciati i decreti sulla casa. Avanza ipotesi del voto anticipato. Materiali spaziali, +113% per i brevetti delle Pmi. Usa, frenata del lavoro: i T-Bond cedono ancora.
- Graviano festeggia B.: “Socio di mio nonno”. Il mafioso: “Non voglio più mantenere i patti”. Schermaglie primarie, Schlein e Conte: “Uno non vale uno”, “Conta la gente”. Mini-scostamento, Meloni è rimasta austera: soldi solo per green e armi. Zerocalcare: “Questo ddl è una censura e produrrà ancora più antisemitismo”.
- Le tragiche Salis. Silvia stringe la mano a Meloni e poi fa subito uno smorfia di disgusto. Ilaria esalta le proteste violente in Francia: facciamo la stessa cosa in Italia. Energia e difesa: dal governo altri 14 miliardi. Hasta la vista, compagno Sanchez. Governo battuto: crolla il mito dem. Caso Graviano, ira di Marina Berlusconi per le accuse a papà Silvio. Nel Trevigiano, il sindaco che remigra gli immigrati.
- Schlein non incassa più e attacca: “Caro Conte, ho il doppio dei voti, uno non vale uno”. Iniziata la sfida delle primarie. Il governo dà il via libera allo scostamento da 14 miliardi, spese per armi ed energia. Sanchez in bilico, vendetta della destra. Il governo battuto in Parlamento sui decreti casa, Spagna verso elezioni anticipate. Caso Regeni, Meloni può fare di più di quanto dice.
- Prefetti sconosciuti. Gabrielli scende in campo con Ruffini nel centrosinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni. Dopo i magistrati, i grand commis. La politica sceglie i tutor. L’orologio di Palermo, la Procura chiede l’arresto di Armao. Modena, capace di intendere e di volere: El Koudri non era affatto pazzo.
- Contro la categoria ossessiva dell’indignato collettivo. E contro il suo catalogo selettivo fino alla cialtroneria. Tv e campanelli d’allarme. La manovra a due flessibilità: il governo vara il Dpfp con due boccate d’ossigeno. Dallo sfratto al voto? Il Parlamento spagnolo affossa i decreti sulla casa. Sanchez rincorre una piazza ostile fino alle urne. Lo sbirro e l’esattore, Gabrielli e Ruffini fanno un partito insieme a sinistra.
- Manovra, taglio alla difesa. Flessibilità per 29 miliardi. Boss Graviano in aula ribadisce: “Mio nonno in affari con Berlusconi”. Marina: “Inattendibile”. Schlein avverte: uno non vale uno. Conte ribatte: primarie unica via. Sempio in tv: nessuna prova: “Non possono processarmi”. Morto in manette, Fakir restò senza ossigeno ma sulla droga è battaglia tra i legali. Nations League, Azzurri a testa alta, pari con la Francia.
- Idealista. Il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti-vivienda, forse la sua decisione più popolare. Elezioni a fine novembre? La grande “acampada” di Madrid rilancia già oggi. Schlein a Conte: “Ho il doppio dei voti”. Crisi energetica, Trump piega l’Europa, sbloccate le scorte. Manovra, Giorgetti tira il freno e chiede flessibilità.