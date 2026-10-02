Cazzago San Martino, vasto incendio in fabbrica di casalinghi Tescoma

Vasto incendio nel reparto di produzione della fabbrica di casalinghi Tescoma a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. I vigili del fuoco sono presenti in forze con l’impiego di numerose squadre e mezzi provenienti da diversi distaccamenti, tra cui autopompe, autobotti, autoscale e mezzi di supporto, oltre a personale e attrezzature specialistiche. Le fiamme stanno interessando un capannone di 10.000 metri quadri e attualmente il rogo è concentrato in circa 3.500 metri quadri. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono in corso e sono finalizzate al contenimento e allo spegnimento dell’incendio. Al momento non risultano persone coinvolte.