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Lo speciale sul caso della ricina a Campobasso
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Avvelenate da ricina a Pietracatella, due donne convocate in questura

Cronaca

Proseguono le indagini nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita: oggi due nuovi interrogatori della squadra mobile a due donne come persone informate dei fatti

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Due donne, parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in Questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due donne vengono interrogate dalla Squadra Mobile come persone informate dei fatti. 

Giovedì interrogato all'amico della prof vicina a Di Vita

Ieri pomeriggio, invece, sempre in questura a Campobasso gli investigatori hanno sentito per un paio di ore un amico dell’insegnante di Riccia, vicina a Gianni Di Vita. Secondo quanto si apprende, l’audizione è ritenuta di particolare rilievo nell’inchiesta. L’uomo ha raggiunto e lasciato gli uffici della Polizia senza passare dall’ingresso principale, dove per ore hanno stazionato cronisti e operatori televisivi. Una modalità che ha consentito di mantenere il massimo riserbo sul colloquio.

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