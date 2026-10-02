Graviano ha sostenuto che il nonno Filippo Quartararo avrebbe investito con l'ex premier in una società costituita tra il 1969 e il 1970. Secondo il boss, esisterebbe una documentazione privata sugli investimenti e negli anni ci sarebbero stati diversi incontri con Berlusconi per discutere delle società coinvolte ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Mio nonno Filippo Quartararo fece una società con Silvio Berlusconi nel 1969-70, per investire soldi suoi e di altre persone. Lui mise 4-5 miliardi di lire ma la somma complessiva dell'investimento era di 20 miliardi di lire". Lo ha dichiarato il boss Giuseppe Graviano, ascoltato come testimone nel processo Baiardo in corso a Firenze.

Il racconto sugli investimenti Secondo quanto riferito da Graviano, avrebbe appreso dell'esistenza di questi investimenti dopo la morte del padre, avvenuta nel 1982. Sarebbe stato proprio il nonno, Filippo Quartararo, a parlargliene tra il 1982 e il 1983 e a presentargli successivamente Silvio Berlusconi. "Ci fu un incontro a Milano in un albergo con Berlusconi, io, mio nonno e mio cugino Salvo", "ricordo una carta privata". La testimonianza in videocollegamento è stata poi temporaneamente sospesa a causa di problemi audio, per consentire il ripristino del segnale.

La presunta documentazione Prima dell'interruzione, rispondendo alle domande del pubblico ministero, Graviano avrebbe sostenuto che "c'era una carta privata" riguardo agli investimenti, che ne attestava l'esistenza". Alla domanda se nel documento comparissero i nomi degli investitori, il boss ha risposto: "C'erano, ma non posso confermare bene", lasciando intendere che tra questi figurerebbe anche il nome di Berlusconi.

I profitti Graviano ha inoltre dichiarato che il 20% delle ricchezze generate dagli investimenti sarebbe stato restituito agli investitori. "Per la mia famiglia se ne occupava mio cugino Salvo", ha spiegato, aggiungendo di non aver mai ricevuto personalmente alcun beneficio economico derivante da tali operazioni. "Quando mio padre morì nel 1982, mio nonno mi racconta di questo investimento e mi chiede se potevo seguire questa cosa con mio cugino Salvatore. Mio padre non era interessato a questo investimento", ha riferito. Potrebbero interessarti 90 anni dalla nascita di Berlusconi: la riunione di famiglia

Gli incontri con Berlusconi Nel corso della deposizione, Graviano ha raccontato che nel tempo ci sarebbero stati alcuni incontri con Silvio Berlusconi. "Uno ci fu prima di essere arrestato in un appartamento a Milano". Graviano ha confermato che gli investigatori gli avrebbero mostrato un filmato relativo a un immobile individuato come possibile luogo dell'incontro. "C'era un residence con una piscina, era vicino a Milano. Il residence lo riconobbi ma l'appartamento no", ha detto. Un altro incontro "può essere stato nel 1986, ero latitante. Berlusconi lo sapeva, ne parlavano tutti i giornali".