A 90 anni dalla nascita di Silvio Berlusconi, la famiglia si riunisce a Villa CertosaPolitica
La famiglia del Cavaliere si è riunita nella dimora dell'ex presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno 2023. Insieme ai parenti, tra cui Marta Fascina e i figli, anche Gianni Letta, Marcello Dell'Utri e Adriano Galliani
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