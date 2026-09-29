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A 90 anni dalla nascita di Silvio Berlusconi, la famiglia si riunisce a Villa Certosa

Politica
©Ansa

La famiglia del Cavaliere si è riunita nella dimora dell'ex presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno 2023. Insieme ai parenti, tra cui Marta Fascina e i figli, anche Gianni Letta, Marcello Dell'Utri e Adriano Galliani

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