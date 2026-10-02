Strage Ustica, il gip restituisce gli atti al pm: l'indagine va avanti

Il giudice per le indagini preliminari della Capitale, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage revocando la richiesta di archiviazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il gip di Roma Livio Sabatini, accogliendo la richiesta della Procura, ha resituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica revocando la richiesta di archiviazione. “L’ammissibilità della revoca (della richiesta archiviazione, ndr) è la soluzione più ragionevole, favorendo un auspicato celere approfondimento investigativo onde pervenire all’ultimazione della fase processuale dei due procedimenti penali con la conferma della richiesta di archiviazione ovvero con l’esercizio dell’azione penale”, ha sottolinea il gip nell’ordinanza. “Ritenuta l’ammissibilità della revoca della richiesta di archiviazione, considerata l’istanza di restituzione degli atti formulata dal pubblico ministero e l’assenza di ulteriori richieste al gip, si deve disporre l’immediata restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza”, ha ancora scritto il giudice.

"Nessuna richiesta dell'Italia alla Francia su Ustica è in sospeso" "L'Ambasciata di Francia tiene a precisare che le autorità francesi non sono a conoscenza di alcuna richiesta di mutua assistenza giudiziaria in sospeso (sul caso Ustica, ndr) e che sarebbero molto grate alle autorità italiane di precisare se, da parte loro, dovessero individuare richieste in sospeso", spiega ancora l'ordinanza del gip di Roma. In particolare, si legge, "l'Ambasciata francese precisa che due documenti sono stati trasmessi nel 1986 e nel 1990 dal ministero della Difesa francese a quello italiano e si esclude espressamente qualsiasi pregressa resistenza nel fornire l'assistenza giudiziaria". Approfondimento Strage di Ustica, i misteri che la Francia non ha mai chiarito