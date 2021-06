11/12 ©Ansa

Il non luogo a procedere significa che ancora oggi nessuno è stato condannato come responsabile della strage. A complicare le indagini negli anni anche tentativi di depistaggi, per i quali però, come per il processo portante, non è stato individuato alcun colpevole. La Corte di Cassazione, nel 2007, mette un punto alla vicenda: non si è verificato alcun depistaggio vero e proprio