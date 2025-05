Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi troviamo le parole del presidente statunitense Donald Trump sull'Ucraina: "La pace è impossibile". Poi ribadisce: "C'è troppo odio tra Putin e Zelensky". Spazio anche alle elezioni in Romania, dove il favorito è il candidato dell'ultradestra George Simion, e al Conclave, al via dal 7 maggio. Poi la situazione in Medioriente, a seguito del missione Houthi che ieri ha colpito l'aeroporto di Tel Aviv. Infine, i risultati del weekend sportivo