Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 giugno: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, ampio spazio alla guerra in Ucraina, con il vertice tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky a Londra. Il Pentagono americano accusa Israele: "Il Mossad spia i vertici Usa". Poi la proroga del taglio delle accise sui carburanti di 5 centesimi, sia per la benzina che per il gasolio. Infine lo sport: Gp di Monaco con Antonelli in pole position e la finale del Roland Garros a Parigi tra Cobolli e Zverev