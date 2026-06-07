Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, ampio spazio alla guerra in Ucraina, con il vertice tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky a Londra. Il Pentagono americano accusa Israele: "Il Mossad spia i vertici Usa". Poi la proroga del taglio delle accise sui carburanti di 5 centesimi, sia per la benzina che per il gasolio. Infine lo sport: Gp di Monaco con Antonelli in pole position e la finale del Roland Garros a Parigi tra Cobolli e Zverev
- Ucraina, sfida di Zelensky a Putin: droni di Kiev su San Pietroburgo. Conflitto in Medioriente, dagli Stati Uniti arriva l'accusa a Israele: "Il Mossad ci spia". Shock in Cisgiordania: l'Idf uccide un neonato di 7 mesi. Carburanti, prorogato il taglio delle accise: 5 centesimi per benzina e gasolio; per quest'ultimo, sconto ridotto della metà. Il Papa in Spagna: "Iran, non è guerra giusta". Milano, identificati i componenti dei Latin Kings: erano in 17, secondo l'accusa, ad aver aggredito e ucciso un ragazzo di 22 anni a Milano Certosa.
- Guerra in Ucraina, Trump si sfila: il presidente americano lascia i negoziati. A Londra vertice con i Volenterosi: l'Europa è al fianco di Zelensky, che intanto lancia droni su San Pietroburgo e Mosca. L'appello del Papa, in visita in Spagna: "Fermare subito le violenze". Crisi con Israele, l'accusa del Pentagono: "Il Mossad spia i vertici Usa". Spazio anche allo sport, per un doppio appuntamento: per il tennis, la finale del Roland Garros tra Zverev e Cobolli; per la Formula 1, il Gp di Monaco con Antonelli in pole position.
- Nato e Volenterosi, il piano per l'Ucraina: pronti altri 70 miliardi di aiuti militari a Kiev. A Londra si tiene il vertice tra il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il leader ucraino Zelensky. Intanto, dagli Usa arriva un'accusa a Israele: il Mossad spia la Casa Bianca. Nuovo appello del Papa contro la guerra: in Iran un "conflitto ingiusto". Ampio spazio al tennis: "Una Zarina vince a Parigi: Mirra Andreeva trionfa al Roland Garros. Per gli uomini, finale Cobolli-Zverev".
- In apertura del Messaggero, il taglio delle accise di 5 centesimi più Iva su tutti i carburanti deciso dal governo. La proroga vale fino al 3 luglio. Per il diesel l'aiuto è dimezzato (prima era di 10 centesimi). Energie rinnovabili, le imprese chiedono di sbloccare 4mila autorizzazioni e usare la flessibilità Ue. Grido del Papa contro le guerre, Zelensky all'attacco di Putin: altri droni su San Pietroburgo. Trump si defila. Roland Garros, la finale tra Cobolli e Zverev alle 15. Panatta tifa l'italiano: "Prenditi Parigi".
- "Che forza ragazzi", titola la Gazzetta Sportiva. Da una parte Cobolli, in finale al Roland Garros: favorito Zverev, ma l'azzurro ha un sogno. Quello di trionfare a Parigi 50 anni dopo Panatta. Dall'altra c'è Antonelli, che nel Gp di Monaco, nelle qualifiche, fa un giro alla Senna e una pole record. Kimi: "Ora mi guarderò le spalle". Le Ferrari in seconda fila. Calcio, Solet vicino all'Inter. Sorloth ha fretta di venire alla Juve, mentre il Milan è alle prese con i dubbi di Maignan.
- "Big Italy: tutti con Kimi, Cobolli e Bezzecchi", recita in prima pagina il Corriere dello Sport. Antonelli in pole: a Montecarlo cerca il quinto trionfo consecutivo. Flavio sfida Zverev: può vincere il Roland Garros dopo Panatta. Marco invece sogna in Ungheria con l'Aprilia: parte in seconda fila. Juventus, accordo trovato con Sorloth: ingaggio da 4 milioni. Solet, scatto Inter: formula del prestito con obbligo di riscatto. Napoli, Rizzetta esce allo scoperto.
- Intervista ad Alex Del Piero: "Juventus, per te ci sarò sempre. E' un amore senza fine. I tifosi mi sognano presidente? La sento come una responsabilità, però ho troppo rispetto per chi c'è adesso. Situazione dura, ma niente disfattismo". Portiere: Dibu Martinez apre, ma c'è il nodo dell'ingaggio. Proposto dunque Pickford. In attacco spunta l'ipotesi Gudmundsson. Nazionale in amichevole con la Grecia, il ct Baldini (ad interim): "Giovane Italia, sei una risorsa. Ma per rinascere bisogna allenarsi di più".
- Il Fatto dedica l'apertura all'inchiesta sulle stragi del '93: "L'archiviazione delude i Berlusconi e le destre, si indaga ancora. Il gip: 'Indizi significativi su Dell'Utri'. Oltre all'ex braccio destro del Cav, altri indagati sono 'omissati'. E Calamucci (Equalize) parlò di soldi a Silvio dall'uomo di Mangano". Poi focus sulla corsa al numero 2 dell'Antimafia, che "spacca Csm e Dna: Ardita (esperto di cosche) e Fusco (caro a Melillo)". Spazio poi alla visita del Papa in Spagna: "Leone cancella la guerra giusta e parte dall'Iran".
- Islamisti a scuola, bufera sul Pd: "L'indagato per terrorismo fra i bimbi indigna tutti", scrive Il Giornale, che ripercorre l'intera vicenda. "Hijazi, braccio destro di Hannoun indagato per terrorismo, finisce in una scuola a Modena a far cantare 'Free Palestine' ai bambini". Un caso che, spiega ancora il quotidiano, "scuote la politica. Anche il sindaco Massimo Mezzetti, in quota Pd, si sfila: 'Pensavo fosse l'interprete. I responsabili si scusino con le famiglie'.
- Il concordato aumenta la quota di partite Iva fuori dal rischio evasione secondo gli indici di "affidabilità fiscale". Ma al Sud il miglioramento è più leggero che nel resto del Paese. Nonostante una crescita più alta della media nazionale negli ultimi anni, anche nel 2025 i redditi degli autonomi del Sud si sono mossi meno degli altri. La quota di dichiarazioni a rischio è scesa dell’1,7% contro il 2,1% del Nordest. Solo in 11 province su 107 i voti superiori a 8 (la sufficienza nelle pagelle Isa) sono la maggioranza.
- Libero dedica l'apertura alla sindaca di Genova Silvia Salis: "Ma chi crede di essere? La reginetta dem, aspirante anti-Meloni, perde la testa e risponde a solo alle domande consegnate tre giorni prima e su quello che dice lei. Se lo facesse Giorgia…". Poi, in spalla destra, l'intervista al vicepremier e al ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Adesso giù le tasse a ceto medio e giovani". Non solo patrimoniale, recita il quotidiano, "i progressisti vogliono colpire pure le case".
- Il Domani apre con la politica internazionale. "Mad King, Trump si fa monarca: il presidente americano più è in difficoltà e più pinta sul suo ego. Ora vuole il suo volto sulle banconote". Poi la guerra in Medioriente: "Scambio di missili tra Usa e Teheran, che detta le regole per trattare e ora chiede di restituire i 24 miliardi congelati". Spazio anche al conflitto in Ucraina: "Nuovo attacco di droni di Kiev a San Pietroburgo, il cuore del potere putiniano".
- Flop Nordio: solo tante promesse dal ministro della Giustizia. La rivoluzione garantista è al palo e i già numerosi casi giudiziari continuano ad aumentare. Patriarca (Fi): "Dopo 17 anni chi mi ridà la vita persa?". Ucraina, Zelensky ci prova e manda una lettera al Cremlino: il "niet" di Putin, però, rimanda il possibile vertice tra i leader. Medio Oriente, Hezbollah sabota gli spiragli di intesa tra Libano e Israele.
- Smascherare la demagogia sulla Difesa: la Russia non invincibile, la lezione di Kyiv, il test di maturità dell'Europa di fronte a Trump e le innovazioni su cui investire per tutelare la nostra libertà. Parla Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato. I programmi di Leone, che a Madrid avverte i cardinali: ci sarà anche la guerra giusta nel menù del Concistoro. Pd, coazione a ripetere: Bankitalia sancisce il flop della Decontribuzione Sud e la segretaria dem Schlein rilancia con un nuovo bonus.
- Leone XIV dalla Spagna parla della guerra in Iran, "un conflitto non giusto". Il Pontefice contro la cultura dello scontro: "Occorre negoziare per l'Ucraina". La premier Meloni diserta il summit a Londra con il trio Merz-Macron-Starmer. Intervista al generale Conserva sulla Difesa: "Tra droni, Spazio e Intelligenza artificiale, avanza l'evoluzione dell'Aeronautica". Domenica bestiale per lo sport, con tennis e Formula 1: Cobolli sfida Zverev in finale del Roland Garros, Antonelli in pole position al Gp di Monaco.
- "Il costo delle fragole", titola Il Manifesto. "Hanno viaggiato anche venti ore per portare lo sgomento e la rabbia dopo l'uccisione dei braccianti arsi vivi perché non volevano essere trattati da schiavi ma da lavoratori. In più di 5mila hanno raggiunto Amendolara per il corteo della Cgil. Sfilano anche i leader del campo largo. Resta assente il governo", recita il quotidiano, che dedica il taglio alto alla guerra in Medioriente: "Stragi e fosforo in Libano, Israele spara anche sui soldati a cui chiede di disarmare Hezbollah".