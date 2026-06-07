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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, ampio spazio alla guerra in Ucraina, con il vertice tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky a Londra. Il Pentagono americano accusa Israele: "Il Mossad spia i vertici Usa". Poi la proroga del taglio delle accise sui carburanti di 5 centesimi, sia per la benzina che per il gasolio. Infine lo sport: Gp di Monaco con Antonelli in pole position e la finale del Roland Garros a Parigi tra Cobolli e Zverev

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