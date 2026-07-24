Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al disegno di legge varato dal governo, che prevede l’imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se è minorenne”, afferma la premier Giorgia Meloni. Il Pd replica: “Criminalizzano un’intera generazione”. In primo piano anche l’allargamento della guerra del Golfo al Mar Rosso: dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al Mandab. Il greggio schizza oltre i 100 dollari al barile, borse giù
- L’apertura è dedicata all’allargamento della guerra nel Golfo con il titolo “Raid nel Mar Rosso, giù le Borse”, dopo gli attacchi degli Houthi contro navi saudite e il rialzo del petrolio. In taglio alto “Legge elettorale, pronta l’intesa nel centrodestra”. In primo piano anche “Imputabilità sempre possibile dai 14 anni” sul disegno di legge varato dal Governo. In spalla: “Batterio all’asilo: muore bambino di diciotto mesi, altri 4 ricoverati”. Spazio anche al caso Fakir, con “Ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato”.
- L’apertura è dedicata al disegno di legge approvato dal governo con “Più galera per i minori”, che prevede l’imputabilità tra i 14 e i 18 anni. In evidenza anche “Benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise”. Spazio alle tensioni nel Mar Rosso con “Gli Houthi bombardano petroliere, Trump verso l’escalation”. Il caso Fakir in primo piano con “Fakir e i poliziotti si scontrano sul video: ‘Non c’è stata una colluttazione’”. La fotonotizia è dedicata all’emergenza incendi con “Francia e Spagna a fuoco, l’estate nera degli incendi”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Medio Oriente con “Hormuz infiamma il petrolio”, dopo gli spari degli Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso. In primo piano anche “L’ultimo urlo di Fakir: ‘Così mi uccidete’”, sui filmati che registrano gli ultimi attimi di vita dell’uomo. Spazio al disegno di legge contro la criminalità giovanile con “Stretta del governo, minori imputabili a quattordici anni”. La fotonotizia centrale è dedicata a Kimi Antonelli con “Quando tifavo Ferrari”. In spalla: “Sondaggio choc in Germania: gli estremisti volano al 29%”.
- L’apertura è dedicata alle tensioni nel Golfo con “Minacce all’Iran, vola il petrolio”. La fotonotizia centrale è dedicata alle spiagge con “La denuncia dei bagnini: ‘Regole ignorate e insulti’”. In primo piano il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri con “Una legge anti-baby gang: minori sempre imputabili”. Spazio anche al caso Fakir con “Gli esami sul corpo di Fakir: ‘Vie respiratorie ostruite’”. In taglio basso: “Batterio killer in un asilo nido: muore un bimbo, 4 ricoverati”.
- In evidenza le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso con il titolo “Petrolio oltre quota 100 dollari, diesel, rincari senza freni in Italia”. In apertura: “Scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai Pos”, sull’obbligo di collegamento tra registratori telematici e Pos. Spazio alla sanità con “Da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami”. In taglio centrale: “Borse gelate dalle spese record per l’intelligenza artificiale”. In spalla il rapporto Oxfam con “Ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, sette volte più che in passato”.
- L’apertura è dedicata al futuro della Nazionale con “Più Pirlo che Pep”, sul piano di Maldini e Leonardo per la scelta del nuovo commissario tecnico. In taglio alto “Leao, arrivano i turchi”, sull’accordo tra Rafa e Fenerbahçe. In spalla “Fifa, così Infantino si è arricchito con il calcio” e “Pio firma fino al 2031 e ora l’Inter ha bisogno di lui”. In taglio basso spazio alla Formula 1 con “Kimi: ‘Ferrari favorita, più bello batterla’” e al tennis con “Alcaraz, dubbi sul rientro: Fa solo gli Us Open?”.
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “Fakir, il video che cambia tutto”. In primo piano anche “Cavilli e zero contratti: la sinistra scarica la Salis. Maranza, arriva la stretta”. Spazio alla sicurezza nelle piscine con “Troppi morti in piscina. Ok alla legge salva-bimbi”. In evidenza l’intervista a Renzi con “Macché leader, da Ranucci troppe opacità”. In taglio alto “Molta Italia, poca Hollywood: a Venezia Moretti e Oasis” ed “È tutto vero: Malagò e Maldini attendono Guardiola”.
- L’apertura è dedicata al provvedimento del governo con “Minori sempre imputabili. Meloni: ‘Chi sbaglia, paga’”. In primo piano anche il caso di Bologna con “Un altro video dalla bodycam: Fakir colpì un uomo. Poi il fermo”. La fotonotizia centrale è dedicata alla Nazionale con “Maldini e la corte al ct azzurro: ‘Guardiola? Non c’è fretta’”. Spazio anche alla “Guerra Usa-Iran, balzo del prezzo del petrolio. Trump: ‘Valuto un attacco ancora più massiccio’”. In taglio alto: “Passante, firmata l’intesa. I primi cantieri e tutte le opere”.
- L’apertura è dedicata al caso Madonia con “41-bis col buco: il boss scrive minacce alla gip”. In taglio alto: “Kiev, armi, nucleare e Draghi: Schlein s’alliscia la destra dem”. Spazio anche a “Delmastro salvo: ordine di Meloni. I pm lo sentiranno e cercheranno tracce delle chat degli altri di FdI”. In evidenza le guerre con “Greggio, Trump incendia i prezzi: oltre 100 dollari” e “Ue, altre sanzioni a Mosca salvando gli affari dei greci”. In taglio basso: “Mostra del Cinema: poche donne, divi hollywoodiani e grande ritorno di Moretti”.
- In apertura “La trappola del nucleare saudita, intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Kherson non è fatta per i fantasmi”. In primo piano anche “In balìa di una psicosi sulla sicurezza” e “Meloni dice sì al patto sull’AI con Schlein”. Tra gli altri titoli: “Sono solo sanzionette”, “Nuovo mirino di Trump” e “L’aiutino russo-cinese”.
- L’apertura è dedicata al caso Ranucci con “Depistaggi e insabbiamenti”, “Anomalie nell'iter giudiziario per Lavitola. Fdl denuncia: ‘Ranucci depista le indagini’”. In spalla: “Sallemi (FdI): ‘Nervi scoperti toccati dalla Commissione’”. Spazio alla politica internazionale con “La Russia ci minaccia. Il pilastro Ue dentro la Nato è necessario”. In primo piano anche “La guerra degli stretti. Gli Stati Uniti usano i bombardieri B-1”. In spalla: “Roma e Dublino asse europeo per industria, innovazione e scambi”.
- L’apertura è dedicata al provvedimento sui minori con “La guerra del governo ai ragazzini”. La fotonotizia centrale sulle tensioni in Medio Oriente è accompagnata dal titolo “Mal Rosso”. In primo piano anche le indagini di Bologna con “Fakir da vittima a colpevole”. In taglio basso “La Consulta riscrive la legge sulla Cpi” e “Preferenze, a destra si cerca lo scambio”. Spazio infine all’emergenza sanitaria con “Ebola fuori controllo: 2.300 casi in Congo”.
- L’apertura è dedicata alle scelte del governo con “Delmastro salvo, minori in galera. La giustizia al contrario di Meloni”. In primo piano l’analisi “La sinistra non può giocare solo di rimessa”. Spazio agli affari del presidente statunitense con “L’ingordigia del presidente più corrotto”. In primo piano anche la guerra nel Golfo con “Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali”. In taglio basso “‘Nuvoli si stava lasciando morire. Ratzinger gli mandò la benedizione’” e “Il capitalismo ‘carismatico’ allontana mercato e democrazia”.
- L’apertura è dedicata al caso dell’europarlamentare con “La Salis sbrocca. E non paga”, in un video "Ilaria copre di fango i collaboratori che ha licenziato: 'Avevano secondi fini, lavoravano male, mi hanno minacciato'". L’editoriale è intitolato “La cintura di Batman”. Spazio al provvedimento del governo con “Giro di vite sui minorenni che delinquono”. In taglio basso “Calabresi si candida a Milano. Ma nel Pd tanti s’infuriano…” e “Roggero in carcere vede Bossetti e trova un lavoro”.
- L’apertura è dedicata al mercato dell’Inter con “Inter, Romero obbligatorio”. In taglio alto “Prima di Spence”, sui nuovi scenari nella trattativa con il Tottenham. Spazio alla Nazionale con “Italia, cominciamo bene…”, mentre Maldini e Leonardo attendono Guardiola. In spalla “Lucumí, è sfida fra Juve e Gala” e “Napoli, via libera al colpo in difesa”. In evidenza anche “Modric: ‘Milan, ho voglia di riscatto’” e le mosse giallorosse con “La Roma prepara l’offerta per Nusa”.
- In taglio alto la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale con “‘Guardiola, non è per soldi’. Matrimonio alle… nozze?”. La notizia centrale riguarda il mercato della Juventus con “Sorpasso Suzuki. Kolo: 40 milioni”. In spalla “Modric amore di Milan” e “Inter: tutto su Romero”. Spazio anche al Napoli con “Manna fulmina De Bruyne”. In taglio basso “Mascardi:’Non temo un altro portiere’” e “FantaSinner vuol vincere tutti i 1000 in un anno!”.