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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al disegno di legge varato dal governo, che prevede l’imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se è minorenne”, afferma la premier Giorgia Meloni. Il Pd replica: “Criminalizzano un’intera generazione”. In primo piano anche l’allargamento della guerra del Golfo al Mar Rosso: dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al Mandab. Il greggio schizza oltre i 100 dollari al barile, borse giù

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