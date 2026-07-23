Per i treni a media e lunga percorrenza, le corse garantite da Trenitalia sono consultabili a questo link: Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. ​Per quanto riguarda Trenord, i treni garantiti sono invece disponibili sul sito www.trenord.it. Per Trenitalia Tper li si trova sul sito www.trenitaliatper.it. I treni garantiti tra quelli gestiti da Italo sono invece a questo link.

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