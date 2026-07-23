Introduzione
Inizia alle 21 di oggi, giovedì 23 luglio, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno: all’astensione dal lavoro è chiamato il personale del Gruppo Fs Italiane, di Italo e di Trenord.
Quello che devi sapere
Sciopero dei treni, le fasce di garanzia
Come sempre, ricorda Trenitalia, per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i convogli transiteranno sono due, quelle che vanno dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21, che coprono quindi soltanto la seconda giornata di mobilitazione.
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La lista dei treni garantiti: Trenitalia, Trenord, Tper e Italo
Per i treni a media e lunga percorrenza, le corse garantite da Trenitalia sono consultabili a questo link: Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per quanto riguarda Trenord, i treni garantiti sono invece disponibili sul sito www.trenord.it. Per Trenitalia Tper li si trova sul sito www.trenitaliatper.it. I treni garantiti tra quelli gestiti da Italo sono invece a questo link.
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I treni in viaggio a sciopero iniziato
Si ricorda che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
Lo sciopero di SAD
Sempre dalle 21 di oggi e fino alle 20:59 di domani è stato indetto uno sciopero del personale di SAD (provincia di Bolzano): i treni delle linee Bolzano – Trento, Bolzano – Merano, Merano – Malles, Brennero – Bolzano – Merano e Fortezza– San Candido possono quindi subire variazioni. Previste comunque le fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Lo sciopero di Trentino Trasporti
Sciopera anche il personale di Trentino Trasporti, ma in questo caso gli orari sono diversi: si va dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 24 luglio. I treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa possono subire variazioni.
Per approfondire: Consulta lo scioperometro di Sky TG24