Concorso vigili del fuoco 2026, scadenza bando e come fare domanda

I candidati che supereranno la preselezione dovranno affrontare le prove motorio-attitudinali, finalizzate a verificare le capacità fisiche richieste per l'attività operativa dei vigili del fuoco. Gli accertamenti comprendono tre prove: la prima valuta equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria; la seconda misura la resistenza fisica; la terza è dedicata all'acquaticità. Ciascuna prova prevede un punteggio massimo di 30 punti. Ogni prova si considera superata soltanto con un punteggio di almeno 21 punti su 30. La prima prova è inoltre suddivisa in tre moduli distinti e il candidato dovrà ottenere almeno 21/30 in ciascuno di essi, mentre il voto finale sarà calcolato come media dei tre punteggi. L'eventuale mancato completamento o il mancato superamento anche di una sola prova comporta l'esclusione dall'intero esame. Prima dell'inizio degli accertamenti fisici viene inoltre consigliato un riscaldamento di almeno 15 minuti, mentre la commissione potrà sospendere o ripetere una o più prove in presenza di eventi eccezionali, come condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, che abbiano inciso sul regolare svolgimento della selezione. Ecco quali sono le prove:

La prima comprende una traslocazione su una trave di equilibrio posta a circa quattro metri di altezza, una serie di trazioni complete alla sbarra e un esercizio composto da piegamenti sulle braccia con successivo contatto di una sbarra collocata in alto;

La seconda, invece, consiste in una corsa di 1.200 metri da completare nel minor tempo possibile;

La terza, infine, si svolge in piscina e richiede di percorrere 25 metri alternando il nuoto in superficie a un tratto in apnea durante il quale occorre superare cinque ostacoli immersi prima di riemergere e completare il percorso.

Al termine delle prove è prevista anche la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, ai quali potrà essere attribuito un punteggio aggiuntivo fino a un massimo di 5 punti.