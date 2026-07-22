Introduzione

È stato prorogato fino al 6 agosto il termine per partecipare al bando indetto dal ministero della Giustizia per il passaggio di 1500 unità di personale dall’area degli assistenti di ruolo dell’organizzazione giudiziaria all’area funzionari del medesimo ruolo. Inizialmente la scadenza era fissata al 29 luglio. I posti disponibili saranno ripartiti, sull’intero territorio nazionale, all’esito della rimodulazione delle piante organiche. Non si tratta quindi di un concorso aperto a tutti, ma una procedura interna allo stesso ministero. Ecco cosa sapere per partecipare.