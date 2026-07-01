Inps, concorso per assumere 1.695 funzionari: requisiti e domande

La procedura concorsuale prevede una prova scritta, un’eventuale prova preselettiva e una fase di valutazione dei titoli. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta e dell’eventuale prova preselettiva saranno pubblicati almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento sul Portale InPA e sul sito internet dell’Inps, all’indirizzo www.inps.it nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione “Concorsi e Mobilità”.