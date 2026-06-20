La prova scritta consiste in un test di 60 quesiti a risposta multipla da completare in 80 minuti. Le domande saranno suddivise tra quesiti sulle materie specifiche del profilo scelto, quesiti situazionali e una sezione dedicata alla lingua inglese di livello B1. Per il profilo di Specialista di settore scientifico tecnologico le materie comprendono, tra le altre, project management, architetture ICT, gestione dei dati, sviluppo software, intelligenza artificiale, appalti pubblici, sicurezza informatica e PNRR. Per il profilo di Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici saranno invece oggetto d'esame temi come comunicazione pubblica e istituzionale, digital marketing, social media, gestione dei sistemi informativi, intelligenza artificiale e disciplina degli appalti. In entrambi i casi sarà necessario ottenere almeno 42 punti su 60 per accedere alla prova orale.