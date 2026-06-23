L'Adm ha autorizzato la spesa per avviare tre procedure concorsuali, per un totale di 1.363 assunzioni entro il 2028. I profili previsti sono Funzionari Amministrativo-Tributari e Assistenti Amministrativi, con requisiti e modalità che saranno definiti nei bandi. La pubblicazione è attesa entro la fine del 2026 ascolta articolo

I concorsi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entrano nella fase operativa. Con la delibera n. 538 dell'8 giugno 2026, il Comitato di gestione ha approvato la spesa necessaria per avviare procedure selettive. Sono tre le procedure previste: 100 posti riservati ai sensi della Legge 68/1999 (categorie protette), 783 posti per l'area Funzionari con profilo Funzionari Amministrativo-Tributari (Famm) e 480 posti per Assistenti con profilo Assistenti Amministrativi (Amm), per un totale complessivo di oltre 1.363 unità da assumere entro il 2028. Un passo che avvia ufficialmente la macchina organizzativa dell'ente in vista delle assunzioni programmate per il triennio.

Profili richiesti e funzioni I bandi ufficialmente non sono ancora stati pubblicati, ma i profili previsti sono due. I funzionari amministrativo-tributari, generalmente destinati a candidati laureati, svolgeranno attività ispettive, tributarie, doganali e di gestione amministrativa. Gli assistenti amministrativi, solitamente accessibili con diploma di scuola superiore, supporteranno le attività gestionali e amministrative nelle sedi Adm.

Iter organizzativo e tempistiche La delibera di autorizzazione rappresenta il primo atto formale che dà avvio all'organizzazione dei concorsi. Saranno poi i bandi a definire modalità di selezione, requisiti e affidamento dei servizi di reclutamento. Considerato l'obiettivo di completare le assunzioni entro il 2028, è plausibile che i bandi vengano pubblicati entro la fine del 2026. Non è escluso che almeno la procedura per i Funzionari Amministrativo-Tributari possa essere avviata già entro l'estate.