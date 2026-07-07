La riforma sui concorsi universitari è legge: cosa prevede

La riforma ha il plauso della presidente della Conferenza dei rettori, Laura Ramaciotti, ma è criticata da ricercatori e docenti universitari che stamattina hanno dato vita ad un flash mob a Roma perché, sostengono, il provvedimento "rischia di legalizzare i concorsi truccati, cancella il merito e mette a rischio la qualità stessa delle nostre università" e "modificherà le regole per assumere professori e ricercatori in università, mettendo in grave pericolo le procedure di selezione della classe docente, la qualità degli insegnamenti e il rispetto del merito". Il flash mob è stato promosso dal movimento "Bandiuniversita", secondo cui il testo porterà alla "legalizzazione dei bandi di concorso cuciti su misura per un candidato: in sostanza si passerà da poter indicare nel bando tematiche ampie di un settore scientifico disciplinare come 'chirurgia generale' a 'specifici ambiti tematici' come 'chirurgia generale del peritoneo', appunto un abito su misura per il candidato prescelto. Se non bastasse verrà introdotta nella valutazione la prova didattica orale, cioè un colloquio sostenuto davanti alla commissione che avrà totale discrezionalità in merito. Tutto ciò significa spalancate la porta a favoritismi, nepotismo e soprattutto all'impossibilità di avere giustizia in caso di ricorso perché con la discrezionalità totale della commissione, in tribunale nessun giudice sarà in grado di chiedere una rivalutazione del voto". I ricercatori che hanno aderito alla protesta denunciano poi che la riforma "agevola, invece di combatterlo, il malcostume che affligge già da anni l'università e che la stessa ministra che la promuove sia stata coinvolta in passato in un'inchiesta relativa proprio a presunti concorsi truccati in università con accuse di corruzione poi cadute in prescrizione".

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