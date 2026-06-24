Il punto debole dell’Italia, secondo gli analisti di Qs, è quindi soprattutto la sua scarsa capacità di tradurre le competenze in produttività e crescita: la preparazione della forza lavoro è tra le note più dolenti. È qui, non nella qualità della formazione, che si gioca la partita. Le imprese chiedono competenze che le università non sempre riescono ancora a sviluppare pienamente. Si tratta di un deficit di competenze manageriali, relazionali e di leadership sempre più richieste dal mercato del lavoro. Come evidenzia Nunzio Quacquarelli, presidente e fondatore di QS Quacquarelli Symonds, il sistema italiano riesce dunque a essere forte per quanto riguarda il suo capitale umano, mentre non si può dire lo stesso per la capacità di assorbirlo nel suo tessuto economico, oltre che "di trattenerlo e di trasformarlo in innovazione".

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