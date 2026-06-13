In ogni caso la maggior parte delle persone laureate nel 2025 sono donne: rappresentano infatti il 59,6% del totale, quota tendenzialmente stabile negli ultimi dieci anni. Dal documento emerge però come rimanga lo squilibrio nelle discipline Stem, dove la componente femminile si è fermata al 40,5%, anche questa è una quota stabile negli ultimi dieci anni. Le donne sono maggioranza netta nei gruppi educazione e formazione (94,2%), linguistico (83,5%), e psicologico (81,5%), e nettamente minoranza nell'informatica e tecnologie Ict (14,8%), e nell'ingegneria industriale e dell'informazione (25,6%).