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I laureati che lavorano all'estero guadagnano il 60% in più di chi resta in Italia: i dati

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

I laureati che decidono di lasciare l’Italia e andare a lavorare all’estero, in media, arrivano a guadagnare fino al 60% in più di coloro che invece decidono di rimanere nel Paese. A dirlo sono i dati contenuti nel XXVIII Rapporto AlmaLaurea su Laurea e Occupazione. La differenza salariale a cinque anni dal conseguimento del titolo di studio sarebbe una delle principali motivazioni che spingono i giovani con una laurea a decidere di emigrare.

Quello che devi sapere

Chi va all’estero

In generale sono il 3,7% dei laureati di primo livello e il 4,5% di quelli di secondo livello a lasciare il Paese a un anno dal conseguimento del titolo. Il 15,2% di loro lavora in Germania, il 13,5% in Svizzera, il 9,6% in Spagna, il 9,5% in Francia, il 7,7% in Belgio, il 7,6% nei Paesi Bassi e il 7,3% nel Regno Unito. A pesare, come detto, è la differenza salariale: chi ha una magistrale a un anno da laurea guadagna in media 2.290 euro al mese, che salgono a 2.941 euro dopo cinque anni. Si tratta di cifre sensibilmente più alte rispetto ai colleghi che scelgono di rimanere in Italia.

 

Leggi anche: Rapporto Almalaurea: "Quasi 7 laureati su 10 dicono no ai lavori sottopagati"

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Aumenta il tasso di occupazione

Il Rapporto contiene un’ampia gamma di dati: per esempio dal documento emerge che a un anno dal titolo il tasso di occupazione tra chi ha conseguito una laurea di primo livello ha raggiunto l'81,2%, l'80,8% nel secondo livello. Si tratta di un aumento rispettivamente del 2,6 e 2,2% rispetto alla rilevazione precedente. Invece a cinque anni dalla laurea l'occupazione ha superato il 90%, toccando il 91,7% nel primo livello e il 94,4% nel secondo

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La disoccupazione tra i laureati

Per quanto riguarda invece il tasso di disoccupazione a un anno dalla laurea, questo è sceso al 9,2% nel primo livello e al 9,3% nel secondo. Invece a cinque anni dal titolo il dato precipita fino al 2,6%. La retribuzione mensile netta a un anno dalla laurea è in media di 1.491 euro nel primo livello e 1.495 euro nel secondo, mentre a cinque anni dal titolo si sale a quota a 1.796 euro per la triennale e 1.903 euro per la specialistica.  

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Il divario di genere

Restano comunque alcuni divari strutturali. A parità di condizioni infatti gli uomini hanno mostrato il 13,7% di probabilità in più di essere occupati rispetto alle donne, e una retribuzione superiore in media di 67 euro netti al mese. La presenza di figli accentua poi il divario di genere: “A fronte di carriere universitarie mediamente migliori delle donne, più regolari negli studi e con voti di laurea più alti, permane quindi una loro minore valorizzazione nel mercato del lavoro”, si legge nel rapporto.

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Le donne si laureano di più

In ogni caso la maggior parte delle persone laureate nel 2025 sono donne: rappresentano infatti il 59,6% del totale, quota tendenzialmente stabile negli ultimi dieci anni. Dal documento emerge però come rimanga lo squilibrio nelle discipline Stem, dove la componente femminile si è fermata al 40,5%, anche questa è una quota stabile negli ultimi dieci anni. Le donne sono maggioranza netta nei gruppi educazione e formazione (94,2%), linguistico (83,5%), e psicologico (81,5%), e nettamente minoranza nell'informatica e tecnologie Ict (14,8%), e nell'ingegneria industriale e dell'informazione (25,6%).

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Il peso della geografia

E ci sono anche differenze territoriali: chi risiede al Nord ha avuto il 34,8% di probabilità in più di lavorare rispetto a chi risiede al Sud, divario che sale al 55,9% considerando l'area dell’Ateneo. Inoltre, sul piano retributivo, chi lavora al Nord ha percepito in media 68 euro netti in più al mese rispetto a chi è occupato nel Mezzogiorno.

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Il no ai lavori sottopagati

Per quanto riguarda invece l’occupazione, alla vigilia della laurea il 76,4% degli intervistati accetterebbe lavori non coerenti con il proprio percorso: si tratta di una quota che è scesa di 10,8 punti percentuali dal 2016, quando era dell'87,2%. Sul versante economico, il 66,9% di chi stava per laurearsi era disposto ad accettare una retribuzione netta mensile non inferiore a 1.500 euro per un impiego a tempo pieno: nel 2016 la quota era del 24,4%. La ricerca dedica una sezione anche allo smart working: a un anno dal titolo coinvolge il 17,1% di chi ha una laurea di primo livello e sale al 32,0% tra le persone laureate di secondo livello. A cinque anni dal diploma, in quest'ultima categoria, arriva fino al 37,6%.

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Il disallineamento tra università e lavoro

Osservando la quota di laureati che nel proprio impiego utilizza poco le competenze acquisite e svolge un'attività per cui il titolo non è formalmente richiesto, il dato risulta essere del 39,4% a un anno dall’uscita dall’università per chi ha una laurea di primo livello e il 32,5% del secondo livello. A cinque anni resta stabile nel primo livello (39,2%) mentre scende al 25% nel secondo. A pesare sono gli strumenti di accompagnamento offerti dagli atenei: chi ha preso parte alle iniziative di orientamento al lavoro ha mostrato una probabilità di occupazione più alta del 10,1% a un anno dalla laurea e un minore disallineamento rispetto a chi non ne ha usufruito.

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L’origine dei laureati

Infine, dal rapporto emerge come l’università continui ad attrarre studentesse e studenti da contesti relativamente più favoriti: la quota di chi ha almeno un genitore laureato è salita al 34,7% (dal 28,5% del 2015) e tocca il 46,3% tra le persone laureate nei corsi magistrali a ciclo unico. In generale, la regolarità negli studi ha riguardato il 60,4% delle persone laureate, mentre l'età media al conseguimento del titolo si è attestata a 26,3 anni. Il voto medio di laurea è di 102,8 su 110. L'89,1% delle persone laureate ha poi espresso una soddisfazione complessiva per l'esperienza universitaria e il 72,1% ripeterebbe senza esitazioni la stessa scelta, confermando corso e ateneo.

 

Leggi anche: Centri estivi, cresce la spesa media delle famiglie: le città più care d'Italia

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